https://ria.ru/20240530/estoniya-1949343870.html

В Эстонии приняли закон для использования российских активов, пишут СМИ

В Эстонии приняли закон для использования российских активов, пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2024

В Эстонии приняли закон для использования российских активов, пишут СМИ

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, который позволит использовать замороженные активы РФ для помощи Украине, сообщает в четверг эстонская... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:05

2024-05-30T13:05

2024-05-30T13:38

эстония

санкции в отношении россии

россия

украина

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, который позволит использовать замороженные активы РФ для помощи Украине, сообщает в четверг эстонская телерадиовещательная компания ERR.В середине месяца издание Postimees писало, что парламент Эстонии принял закон, который позволяет направить Украине замороженные российские активы."Карис в четверг принял закон, который позволяет конфисковать российские замороженные активы и использовать их для финансирования военных действий Украины и ее восстановления", - говорится в сообщении ERR.Отмечается, что некоторые юристы считают, что этот законопроект противоречит конституции Эстонии, другие ожидали, что президент откажется от его подписания.После начала Россией спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://radiosputnik.ru/20240529/aktivy-1949046103.html

https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948520681.html

https://radiosputnik.ru/20240527/aktivy-1948623578.html

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эстония, санкции в отношении россии, россия, украина