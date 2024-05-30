https://ria.ru/20240530/energoraschety-1949392302.html

ФАС попросят разработать единый порядок энергорасчета порогов диапазонов

ФАС попросят разработать единый порядок энергорасчета порогов диапазонов - РИА Новости, 30.05.2024

ФАС попросят разработать единый порядок энергорасчета порогов диапазонов

Федеральной антимонопольной службе в рамках донастройки механизма дифференцированного тарифа на электроэнергию предложат разработать единый порядок расчета... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:15

2024-05-30T16:15

2024-05-30T16:15

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

госдума рф

россия

эн+ (en+ group)

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Федеральной антимонопольной службе в рамках донастройки механизма дифференцированного тарифа на электроэнергию предложат разработать единый порядок расчета порогов диапазонов потребления, сообщается на сайте комитета Госдумы по энергетике.В среду прошло расширенное заседание, посвященное дифференциации тарифов на электроэнергию для населения, ее влияние на динамику перекрестного субсидирования и рост тарифной нагрузки на граждан.Как сообщил начальник управления регулирования электроэнергетики ФАС России Дмитрий Васильев, дифференцированные тарифы применялись в 2023 году лишь в нескольких регионах, в том числе в Севастополе, Крыму, Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Запорожской области, Херсонской области, Кемеровской области (Кузбассе). В 2024 году, по данным ФАС, дифференцированные тарифы введены суммарно в 70 регионах и городе Байконур (в отдельных регионах – со второго полугодия).При этом некоторые регионы установили такие диапазоны потребления, которые делают действие механизма неэффективным, считают участники заседания."Более-менее разумно с этой точки зрения поступили лишь в нескольких регионах, например, ЛНР, ДНР, Калмыкии, Курской и Воронежской областях. А вот "пороги", которые установили власти Мурманской, Иркутской, Псковской областей, по определению никак не ущемляют нелегальных майнеров", - говорится на сайте.Там отмечается, что целесообразно доработать действующие методические указания в части установления единого порядка расчета порога диапазонов потребления. На первом этапе речь должна идти о создании четких правил определения параметров диапазонов потребления, введении заградительных параметров. На втором этапе, после анализа практики применения дифференцированных тарифов, можно будет подобрать индивидуальные параметры для каждого региона с учетом природно-климатических условий, особенностей систем отопления (доли домов с электроотоплением), объемов перекрестного субсидирования, наличием дефицита мощности и так далее.Ранее в телеграм-канале ФАС были озвучены предложения по "донастройке" дифференцированных тарифов. Они будут направлены на определение предельного значения третьего диапазона потребления. На первом этапе планируется определить его на уровне 9375 квтч. В дальнейшем же произойдет более гибкая настройка параметра, исходя из региональных особенностей каждого субъекта РФ, а также сезонных факторов.

https://ria.ru/20240314/kompanii-1932962123.html

https://ria.ru/20240522/energetika-1947645992.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф, россия, эн+ (en+ group)