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В Красноярском крае более девяти тысяч человек остались без света - РИА Новости, 30.05.2024
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08:29 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/elektrichestvo-1949266132.html
В Красноярском крае более девяти тысяч человек остались без света
В Красноярском крае более девяти тысяч человек остались без света - РИА Новости, 30.05.2024
В Красноярском крае более девяти тысяч человек остались без света
Свыше девяти тысяч человек в 22 населенных пунктах остались без света на юге Красноярского края из-за сильных порывов ветра, прокуратура контролирует... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T08:29
2024-05-30T08:29
происшествия
красноярский край
шушенский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 30 мая - РИА Новости. Свыше девяти тысяч человек в 22 населенных пунктах остались без света на юге Красноярского края из-за сильных порывов ветра, прокуратура контролирует восстановление электроснабжения, сообщает региональное ведомство. Ранее МЧС по Красноярскому краю передавало штормовое предупреждение. В центральных и южных районах Красноярского края было усиление ветра 15-20 м/с, местами 25 м/с и более, также передавали сильные дожди, ливни, грозы, град. "В результате этого произошло отключение электричества на территории 22 населенных пунктов в Абанском, Ермаковском, Каратузском, Курагинском, Партизанском, Шушенском районах. Временное ограничение энергоснабжения затронуло свыше 9 тысяч человек. Пострадавших нет. В настоящее время сетевая организация проводит аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что поставила на контроль вопрос о перерасчёте платежей за временное ограничение электроэнергии. Также прокуратура даст оценку соблюдению сроков устранения аварийной ситуации и содержанию объектов электросетевого хозяйства.
https://ria.ru/20240525/krysha-1948292602.html
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, шушенский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Шушенский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярском крае более девяти тысяч человек остались без света

В Красноярском крае более девяти тысяч человек остались без света из-за ветра

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 30 мая - РИА Новости. Свыше девяти тысяч человек в 22 населенных пунктах остались без света на юге Красноярского края из-за сильных порывов ветра, прокуратура контролирует восстановление электроснабжения, сообщает региональное ведомство.
Ранее МЧС по Красноярскому краю передавало штормовое предупреждение. В центральных и южных районах Красноярского края было усиление ветра 15-20 м/с, местами 25 м/с и более, также передавали сильные дожди, ливни, грозы, град.
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"В результате этого произошло отключение электричества на территории 22 населенных пунктов в Абанском, Ермаковском, Каратузском, Курагинском, Партизанском, Шушенском районах. Временное ограничение энергоснабжения затронуло свыше 9 тысяч человек. Пострадавших нет. В настоящее время сетевая организация проводит аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что поставила на контроль вопрос о перерасчёте платежей за временное ограничение электроэнергии. Также прокуратура даст оценку соблюдению сроков устранения аварийной ситуации и содержанию объектов электросетевого хозяйства.
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ПроисшествияКрасноярский крайШушенский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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