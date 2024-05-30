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Ефимов: в Москве построят более 70 тысяч "квадратов" жилья в рамках КРТ - РИА Новости, 30.05.2024
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14:06 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/efimov-1949319392.html
Ефимов: в Москве построят более 70 тысяч "квадратов" жилья в рамках КРТ
Ефимов: в Москве построят более 70 тысяч "квадратов" жилья в рамках КРТ - РИА Новости, 30.05.2024
Ефимов: в Москве построят более 70 тысяч "квадратов" жилья в рамках КРТ
В Ярославском районе Москвы в рамках механизма комплексного развития территорий построят около 70 тысяч квадратных метров жилья для переселения по программе... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:06
2024-05-30T14:06
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Ярославском районе Москвы в рамках механизма комплексного развития территорий построят около 70 тысяч квадратных метров жилья для переселения по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, реорганизовать планируется неэффективно используемый участок площадью более 4 гектаров в Хибинском проезде, во владении 3. Сейчас его, в частности, занимают автосервис, мойка и склад."Здесь появится современный жилой квартал с социальными объектами. Инвестиции в проект оцениваются почти в 14,5 миллиарда рублей, его реализация даст городу около 300 рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.В сообщении уточняется, что по проекту здесь возведут 71 тысячу квадратных метров жилья по программе реновации, а также социальные объекты площадью более 11 тысяч "квадратов"."Так, здесь появится образовательный комплекс, состоящий из школы для 250 учеников и детского сада для 125 воспитанников. Кроме того, городу будут переданы помещения для медучреждения", - рассказал в свою очередь руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.В сообщении уточняется, что реализация проекта поможет обеспечить жильем 1,5 тысячи москвичей по программе реновации.
https://ria.ru/20240529/efimov-1949016745.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Москве построят более 70 тысяч "квадратов" жилья в рамках КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Ярославском районе Москвы в рамках механизма комплексного развития территорий построят около 70 тысяч квадратных метров жилья для переселения по программе реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, реорганизовать планируется неэффективно используемый участок площадью более 4 гектаров в Хибинском проезде, во владении 3. Сейчас его, в частности, занимают автосервис, мойка и склад.
«
"Здесь появится современный жилой квартал с социальными объектами. Инвестиции в проект оцениваются почти в 14,5 миллиарда рублей, его реализация даст городу около 300 рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении уточняется, что по проекту здесь возведут 71 тысячу квадратных метров жилья по программе реновации, а также социальные объекты площадью более 11 тысяч "квадратов".
"Так, здесь появится образовательный комплекс, состоящий из школы для 250 учеников и детского сада для 125 воспитанников. Кроме того, городу будут переданы помещения для медучреждения", - рассказал в свою очередь руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
В сообщении уточняется, что реализация проекта поможет обеспечить жильем 1,5 тысячи москвичей по программе реновации.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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