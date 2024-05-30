https://ria.ru/20240530/efimov-1949241155.html

Ефимов: "Квантум парк" на территории нового кампуса Бауманки готов на 93%

Ефимов: "Квантум парк" на территории нового кампуса Бауманки готов на 93% - РИА Новости, 30.05.2024

Ефимов: "Квантум парк" на территории нового кампуса Бауманки готов на 93%

Строительство научно-образовательного комплекса "Квантум парк" на территории нового кампуса МГТУ имени Баумана продолжается, он готов на 93%, сообщил... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T10:06

2024-05-30T10:06

2024-05-30T10:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058099_0:37:3071:1764_1920x0_80_0_0_afc5efa47fe67d83e1c03b5780c69689.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Строительство научно-образовательного комплекса "Квантум парк" на территории нового кампуса МГТУ имени Баумана продолжается, он готов на 93%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.По его словам, на объекте полностью завершена кровля и наружные инженерные сети, завершаются фасадные работы, внутренние инженерные сети и чистовая отделка.Он рассказал, что в настоящий момент в корпусе приступили к устройству "плавающих" полов. В одном из семи помещений с такой конструкцией осуществлено бетонирование плиты с виброизоляторами и ее подъем для испытания возможных вибраций. Всего будет использовано 257 элементов из стали высотой 350 миллиметров каждый, отметил заммэра. По словам Ефимова, такой механизм снизит динамическое воздействие от виброактивного оборудования, обеспечит комфортные условия для работы ученых, аспирантов и студентов, а также защитит чувствительную к внешним воздействиям технику, предназначенную для сложных научных исследований.Такие механизмы произведены в России специально для "Квантум парка", заметил он. В комплексе также разместится высокоточное оборудование для различных лабораторий."На прилегающей к зданию "Квантум парка" территории ведутся работы по благоустройству. Они выполнены почти наполовину – продолжается укладка гранитной плитки, установка малых архитектурных форм. Завершаются работы по устройству лестницы для доступа к научному кластеру со стороны 2-й Бауманской улицы", – приводятся слова руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.

https://ria.ru/20240529/efimov-1949017290.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы