https://ria.ru/20240530/efimov-1949241155.html
Ефимов: "Квантум парк" на территории нового кампуса Бауманки готов на 93%
Ефимов: "Квантум парк" на территории нового кампуса Бауманки готов на 93% - РИА Новости, 30.05.2024
Ефимов: "Квантум парк" на территории нового кампуса Бауманки готов на 93%
Строительство научно-образовательного комплекса "Квантум парк" на территории нового кампуса МГТУ имени Баумана продолжается, он готов на 93%, сообщил... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:06
2024-05-30T10:06
2024-05-30T10:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Строительство научно-образовательного комплекса "Квантум парк" на территории нового кампуса МГТУ имени Баумана продолжается, он готов на 93%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.По его словам, на объекте полностью завершена кровля и наружные инженерные сети, завершаются фасадные работы, внутренние инженерные сети и чистовая отделка.Он рассказал, что в настоящий момент в корпусе приступили к устройству "плавающих" полов. В одном из семи помещений с такой конструкцией осуществлено бетонирование плиты с виброизоляторами и ее подъем для испытания возможных вибраций. Всего будет использовано 257 элементов из стали высотой 350 миллиметров каждый, отметил заммэра. По словам Ефимова, такой механизм снизит динамическое воздействие от виброактивного оборудования, обеспечит комфортные условия для работы ученых, аспирантов и студентов, а также защитит чувствительную к внешним воздействиям технику, предназначенную для сложных научных исследований.Такие механизмы произведены в России специально для "Квантум парка", заметил он. В комплексе также разместится высокоточное оборудование для различных лабораторий."На прилегающей к зданию "Квантум парка" территории ведутся работы по благоустройству. Они выполнены почти наполовину – продолжается укладка гранитной плитки, установка малых архитектурных форм. Завершаются работы по устройству лестницы для доступа к научному кластеру со стороны 2-й Бауманской улицы", – приводятся слова руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Строительство научно-образовательного комплекса "Квантум парк" на территории нового кампуса МГТУ имени Баумана продолжается, он готов на 93%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, на объекте полностью завершена кровля и наружные инженерные сети, завершаются фасадные работы, внутренние инженерные сети и чистовая отделка.
Он рассказал, что в настоящий момент в корпусе приступили к устройству "плавающих" полов. В одном из семи помещений с такой конструкцией осуществлено бетонирование плиты с виброизоляторами и ее подъем для испытания возможных вибраций. Всего будет использовано 257 элементов из стали высотой 350 миллиметров каждый, отметил заммэра. По словам Ефимова, такой механизм снизит динамическое воздействие от виброактивного оборудования, обеспечит комфортные условия для работы ученых, аспирантов и студентов, а также защитит чувствительную к внешним воздействиям технику, предназначенную для сложных научных исследований.
Такие механизмы произведены в России
специально для "Квантум парка", заметил он. В комплексе также разместится высокоточное оборудование для различных лабораторий.
«
"На прилегающей к зданию "Квантум парка" территории ведутся работы по благоустройству. Они выполнены почти наполовину – продолжается укладка гранитной плитки, установка малых архитектурных форм. Завершаются работы по устройству лестницы для доступа к научному кластеру со стороны 2-й Бауманской улицы", – приводятся слова руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.