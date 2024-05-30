Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: "Квантум парк" на территории нового кампуса Бауманки готов на 93% - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/efimov-1949241155.html
Ефимов: "Квантум парк" на территории нового кампуса Бауманки готов на 93%
Ефимов: "Квантум парк" на территории нового кампуса Бауманки готов на 93% - РИА Новости, 30.05.2024
Ефимов: "Квантум парк" на территории нового кампуса Бауманки готов на 93%
Строительство научно-образовательного комплекса "Квантум парк" на территории нового кампуса МГТУ имени Баумана продолжается, он готов на 93%, сообщил... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:06
2024-05-30T10:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058099_0:37:3071:1764_1920x0_80_0_0_afc5efa47fe67d83e1c03b5780c69689.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Строительство научно-образовательного комплекса "Квантум парк" на территории нового кампуса МГТУ имени Баумана продолжается, он готов на 93%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.По его словам, на объекте полностью завершена кровля и наружные инженерные сети, завершаются фасадные работы, внутренние инженерные сети и чистовая отделка.Он рассказал, что в настоящий момент в корпусе приступили к устройству "плавающих" полов. В одном из семи помещений с такой конструкцией осуществлено бетонирование плиты с виброизоляторами и ее подъем для испытания возможных вибраций. Всего будет использовано 257 элементов из стали высотой 350 миллиметров каждый, отметил заммэра. По словам Ефимова, такой механизм снизит динамическое воздействие от виброактивного оборудования, обеспечит комфортные условия для работы ученых, аспирантов и студентов, а также защитит чувствительную к внешним воздействиям технику, предназначенную для сложных научных исследований.Такие механизмы произведены в России специально для "Квантум парка", заметил он. В комплексе также разместится высокоточное оборудование для различных лабораторий.&quot;На прилегающей к зданию &quot;Квантум парка&quot; территории ведутся работы по благоустройству. Они выполнены почти наполовину – продолжается укладка гранитной плитки, установка малых архитектурных форм. Завершаются работы по устройству лестницы для доступа к научному кластеру со стороны 2-й Бауманской улицы&quot;, – приводятся слова руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.
https://ria.ru/20240529/efimov-1949017290.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058099_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fe5fa4f35305eca30ee14806bec81c27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: "Квантум парк" на территории нового кампуса Бауманки готов на 93%

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Строительство научно-образовательного комплекса "Квантум парк" на территории нового кампуса МГТУ имени Баумана продолжается, он готов на 93%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, на объекте полностью завершена кровля и наружные инженерные сети, завершаются фасадные работы, внутренние инженерные сети и чистовая отделка.
Он рассказал, что в настоящий момент в корпусе приступили к устройству "плавающих" полов. В одном из семи помещений с такой конструкцией осуществлено бетонирование плиты с виброизоляторами и ее подъем для испытания возможных вибраций. Всего будет использовано 257 элементов из стали высотой 350 миллиметров каждый, отметил заммэра. По словам Ефимова, такой механизм снизит динамическое воздействие от виброактивного оборудования, обеспечит комфортные условия для работы ученых, аспирантов и студентов, а также защитит чувствительную к внешним воздействиям технику, предназначенную для сложных научных исследований.
Такие механизмы произведены в России специально для "Квантум парка", заметил он. В комплексе также разместится высокоточное оборудование для различных лабораторий.
«

"На прилегающей к зданию "Квантум парка" территории ведутся работы по благоустройству. Они выполнены почти наполовину – продолжается укладка гранитной плитки, установка малых архитектурных форм. Завершаются работы по устройству лестницы для доступа к научному кластеру со стороны 2-й Бауманской улицы", – приводятся слова руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Ефимов: с начала года в программу КРТ Москвы вошли более 400 гектаров земли
29 мая, 09:07
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала