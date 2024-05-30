https://ria.ru/20240530/dron-1949398915.html

Два человека пострадали в от атаки дрона ВСУ по дому в Белгородском селе

Два человека пострадали в от атаки дрона ВСУ по дому в Белгородском селе - РИА Новости, 30.05.2024

Два человека пострадали в от атаки дрона ВСУ по дому в Белгородском селе

Два человека пострадали в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ по жилому дому в селе Зозули Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:24

2024-05-30T15:24

2024-05-30T15:33

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

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вячеслав гладков

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ по жилому дому в селе Зозули Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали частный жилой дом в селе Зозули Борисовского района. В результате взрыва два человека пострадали: у одной женщины осколочное ранение левой голени, у второй - контузия. Бригады скорой на месте оказали всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим, от госпитализации они отказались", - написал он.Губернатор добавил, что в жилом доме выбиты окна, посечены фасад, кровля и веранда, на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20240530/bespilotniki-1949377542.html

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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, украина, вячеслав гладков