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Два человека пострадали в от атаки дрона ВСУ по дому в Белгородском селе - РИА Новости, 30.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:24 30.05.2024 (обновлено: 15:33 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/dron-1949398915.html
Два человека пострадали в от атаки дрона ВСУ по дому в Белгородском селе
Два человека пострадали в от атаки дрона ВСУ по дому в Белгородском селе - РИА Новости, 30.05.2024
Два человека пострадали в от атаки дрона ВСУ по дому в Белгородском селе
Два человека пострадали в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ по жилому дому в селе Зозули Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:24
2024-05-30T15:33
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
украина
вячеслав гладков
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ по жилому дому в селе Зозули Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали частный жилой дом в селе Зозули Борисовского района. В результате взрыва два человека пострадали: у одной женщины осколочное ранение левой голени, у второй - контузия. Бригады скорой на месте оказали всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим, от госпитализации они отказались", - написал он.Губернатор добавил, что в жилом доме выбиты окна, посечены фасад, кровля и веранда, на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20240530/bespilotniki-1949377542.html
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, россия, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Вячеслав Гладков
Два человека пострадали в от атаки дрона ВСУ по дому в Белгородском селе

Два человека пострадали от атаки дрона ВСУ по жилому дому в селе Зозули

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ по жилому дому в селе Зозули Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали частный жилой дом в селе Зозули Борисовского района. В результате взрыва два человека пострадали: у одной женщины осколочное ранение левой голени, у второй - контузия. Бригады скорой на месте оказали всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим, от госпитализации они отказались", - написал он.
Губернатор добавил, что в жилом доме выбиты окна, посечены фасад, кровля и веранда, на месте работают оперативные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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