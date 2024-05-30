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Два человека пострадали в от атаки дрона ВСУ по дому в Белгородском селе
Два человека пострадали в от атаки дрона ВСУ по дому в Белгородском селе - РИА Новости, 30.05.2024
Два человека пострадали в от атаки дрона ВСУ по дому в Белгородском селе
Два человека пострадали в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ по жилому дому в селе Зозули Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:24
2024-05-30T15:24
2024-05-30T15:33
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ по жилому дому в селе Зозули Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали частный жилой дом в селе Зозули Борисовского района. В результате взрыва два человека пострадали: у одной женщины осколочное ранение левой голени, у второй - контузия. Бригады скорой на месте оказали всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим, от госпитализации они отказались", - написал он.Губернатор добавил, что в жилом доме выбиты окна, посечены фасад, кровля и веранда, на месте работают оперативные службы.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Вячеслав Гладков
Два человека пострадали в от атаки дрона ВСУ по дому в Белгородском селе
Два человека пострадали от атаки дрона ВСУ по жилому дому в селе Зозули