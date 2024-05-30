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Более 150 млрд рублей направят за 5 лет на развитие красноярских дорог - РИА Новости, 30.05.2024
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20:35 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/dorogi-1949513430.html
Более 150 млрд рублей направят за 5 лет на развитие красноярских дорог
Более 150 млрд рублей направят за 5 лет на развитие красноярских дорог - РИА Новости, 30.05.2024
Более 150 млрд рублей направят за 5 лет на развитие красноярских дорог
Власти намерены в течение пяти лет, начиная с 2025 года, направить на развитие дорожной сети Красноярского края 150 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T20:35
2024-05-30T20:35
жкх
красноярский край
михаил котюков
нацпроект "безопасные качественные дороги"
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КРАСНОЯРСК, 30 мая – РИА Новости. Власти намерены в течение пяти лет, начиная с 2025 года, направить на развитие дорожной сети Красноярского края 150 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края. "С 2025 до 2030 года на дороги в крае будет направлено более 150 миллиардов рублей. Об этом в ходе ежегодного послания сообщил губернатор края Михаил Котюков. Глава региона отметил, что приоритетным станет вопрос контроля за результатом этих вложений", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что состояние дорог – ключевая тема для региона. "Мы видим это по количеству сообщений и справедливых жалоб. Хотя большие средства направляем на ремонт и по итогам года в крае достигнуты целевые значения по всем показателям нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Считаю, что вместо постоянного латания дыр нужно переходить к контрактам жизненного цикла. Тогда подрядчики будут отвечать и за реконструкцию, и за содержание дорог в пределах нормативного срока их использования. Это позволит существенно повысить качество работ", – заявил глава региона. Котюков подчеркнул, что нужно продолжить модернизацию общественного транспорта, в том числе с использованием федерального бюджета.
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жкх, красноярский край, михаил котюков, нацпроект "безопасные качественные дороги"
ЖКХ, Красноярский край, Михаил Котюков, Нацпроект "Безопасные качественные дороги"

Более 150 млрд рублей направят за 5 лет на развитие красноярских дорог

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 30 мая – РИА Новости. Власти намерены в течение пяти лет, начиная с 2025 года, направить на развитие дорожной сети Красноярского края 150 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.
"С 2025 до 2030 года на дороги в крае будет направлено более 150 миллиардов рублей. Об этом в ходе ежегодного послания сообщил губернатор края Михаил Котюков. Глава региона отметил, что приоритетным станет вопрос контроля за результатом этих вложений", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что состояние дорог – ключевая тема для региона.
"Мы видим это по количеству сообщений и справедливых жалоб. Хотя большие средства направляем на ремонт и по итогам года в крае достигнуты целевые значения по всем показателям нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Считаю, что вместо постоянного латания дыр нужно переходить к контрактам жизненного цикла. Тогда подрядчики будут отвечать и за реконструкцию, и за содержание дорог в пределах нормативного срока их использования. Это позволит существенно повысить качество работ", – заявил глава региона.
Котюков подчеркнул, что нужно продолжить модернизацию общественного транспорта, в том числе с использованием федерального бюджета.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Путин дал поручения по развитию дорог в Красноярском крае
12 октября 2023, 19:39
 
ЖКХКрасноярский крайМихаил КотюковНацпроект "Безопасные качественные дороги"
 
 
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