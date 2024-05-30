https://ria.ru/20240530/dorogi-1949513430.html

Более 150 млрд рублей направят за 5 лет на развитие красноярских дорог

Более 150 млрд рублей направят за 5 лет на развитие красноярских дорог - РИА Новости, 30.05.2024

Более 150 млрд рублей направят за 5 лет на развитие красноярских дорог

Власти намерены в течение пяти лет, начиная с 2025 года, направить на развитие дорожной сети Красноярского края 150 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T20:35

2024-05-30T20:35

2024-05-30T20:35

жкх

красноярский край

михаил котюков

нацпроект "безопасные качественные дороги"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883816087_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_eca1de1df661a7128229985fa1504d1e.jpg

КРАСНОЯРСК, 30 мая – РИА Новости. Власти намерены в течение пяти лет, начиная с 2025 года, направить на развитие дорожной сети Красноярского края 150 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства края. "С 2025 до 2030 года на дороги в крае будет направлено более 150 миллиардов рублей. Об этом в ходе ежегодного послания сообщил губернатор края Михаил Котюков. Глава региона отметил, что приоритетным станет вопрос контроля за результатом этих вложений", - говорится в сообщении. Губернатор отметил, что состояние дорог – ключевая тема для региона. "Мы видим это по количеству сообщений и справедливых жалоб. Хотя большие средства направляем на ремонт и по итогам года в крае достигнуты целевые значения по всем показателям нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Считаю, что вместо постоянного латания дыр нужно переходить к контрактам жизненного цикла. Тогда подрядчики будут отвечать и за реконструкцию, и за содержание дорог в пределах нормативного срока их использования. Это позволит существенно повысить качество работ", – заявил глава региона. Котюков подчеркнул, что нужно продолжить модернизацию общественного транспорта, в том числе с использованием федерального бюджета.

https://ria.ru/20231012/putin-1902365405.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, красноярский край, михаил котюков, нацпроект "безопасные качественные дороги"