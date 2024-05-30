https://ria.ru/20240530/donbass-1949390495.html

Условия жизни в Донбассе улучшатся, заявил Путин

Условия жизни в Донбассе улучшатся, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2024

Условия жизни в Донбассе улучшатся, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений, что ситуация в Донбассе и Новороссии и условия жизни людей в этих регионах будут меняться к... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:58

2024-05-30T14:58

2024-05-30T15:08

донбасс

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений, что ситуация в Донбассе и Новороссии и условия жизни людей в этих регионах будут меняться к лучшему, все будет стабильно."У меня нет сомнений в том, что эта ситуация (в Донбассе и Новороссии - ред.) будет меняться, она будет меняться к лучшему, будет устойчивой, и те проблемы - с паспортами, как вы рассказали, - они все, я надеюсь, уходят в прошлое. Все будет спокойно, стабильно", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

https://ria.ru/20240530/mariupol-1949385774.html

донбасс

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Варвара Скокшина

донбасс, владимир путин, общество