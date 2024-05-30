https://ria.ru/20240530/donbass-1949390495.html
Условия жизни в Донбассе улучшатся, заявил Путин
Условия жизни в Донбассе улучшатся, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2024
Условия жизни в Донбассе улучшатся, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений, что ситуация в Донбассе и Новороссии и условия жизни людей в этих регионах будут меняться к... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:58
2024-05-30T14:58
2024-05-30T15:08
донбасс
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений, что ситуация в Донбассе и Новороссии и условия жизни людей в этих регионах будут меняться к лучшему, все будет стабильно."У меня нет сомнений в том, что эта ситуация (в Донбассе и Новороссии - ред.) будет меняться, она будет меняться к лучшему, будет устойчивой, и те проблемы - с паспортами, как вы рассказали, - они все, я надеюсь, уходят в прошлое. Все будет спокойно, стабильно", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
https://ria.ru/20240530/mariupol-1949385774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, владимир путин, общество
Донбасс, Владимир Путин, Общество
Условия жизни в Донбассе улучшатся, заявил Путин
Путин: условия жизни в Донбассе и Новороссии будут меняться к лучшему