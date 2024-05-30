Рейтинг@Mail.ru
Условия жизни в Донбассе улучшатся, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 30.05.2024 (обновлено: 15:08 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/donbass-1949390495.html
Условия жизни в Донбассе улучшатся, заявил Путин
Условия жизни в Донбассе улучшатся, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2024
Условия жизни в Донбассе улучшатся, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений, что ситуация в Донбассе и Новороссии и условия жизни людей в этих регионах будут меняться к... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:58
2024-05-30T15:08
донбасс
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945098441_0:5:3071:1732_1920x0_80_0_0_3ed8b7d945d2d206fce002ed466324ff.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений, что ситуация в Донбассе и Новороссии и условия жизни людей в этих регионах будут меняться к лучшему, все будет стабильно."У меня нет сомнений в том, что эта ситуация (в Донбассе и Новороссии - ред.) будет меняться, она будет меняться к лучшему, будет устойчивой, и те проблемы - с паспортами, как вы рассказали, - они все, я надеюсь, уходят в прошлое. Все будет спокойно, стабильно", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
https://ria.ru/20240530/mariupol-1949385774.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945098441_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_79cb6a74734fcb3b0ec150b56aa20a07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, владимир путин, общество
Донбасс, Владимир Путин, Общество
Условия жизни в Донбассе улучшатся, заявил Путин

Путин: условия жизни в Донбассе и Новороссии будут меняться к лучшему

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений, что ситуация в Донбассе и Новороссии и условия жизни людей в этих регионах будут меняться к лучшему, все будет стабильно.
"У меня нет сомнений в том, что эта ситуация (в Донбассе и Новороссии - ред.) будет меняться, она будет меняться к лучшему, будет устойчивой, и те проблемы - с паспортами, как вы рассказали, - они все, я надеюсь, уходят в прошлое. Все будет спокойно, стабильно", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Многодетная семья из Мариуполя рассказала Путину о восстановлении города - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Путин рассказал, как меняется Мариуполь
Вчера, 14:46
 
ДонбассВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала