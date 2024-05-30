https://ria.ru/20240530/dom-1949325249.html
Еще один дом исключили из реестра проблемных объектов в Тамбове
Еще один дом исключили из реестра проблемных объектов в Тамбове - РИА Новости, 30.05.2024
Еще один дом исключили из реестра проблемных объектов в Тамбове
В Тамбове достроили многоквартирный дом по адресу: улица Коммунальная, 72 "а", он исключен из единого реестра проблемных объектов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:24
2024-05-30T12:24
2024-05-30T12:24
тамбовская область
жилье
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Тамбове достроили многоквартирный дом по адресу: улица Коммунальная, 72 "а", он исключен из единого реестра проблемных объектов, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. В результате этого решены жилищные проблемы для 20 тамбовских семей. Эту многоэтажку начали строить еще в 2014 году, а в 2016 году работы были остановлены. В марте 2019 года застройщик был признан банкротом, пострадавшими стали 20 семей. Глава региона Максим Егоров получал большое количество обращений от тамбовчан с просьбой решить застарелую проблему. Сейчас проблема получила свое решение При содействии Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Тамбовской области в 2022 году был заключен договор с подрядчиком на его достройку. "Участники долевого строительства дома 72 "а" по улице Коммунальная в Тамбове ждали новоселья 10 лет. Теперь они смогут обустроить свои квартиры. Мы держим на особом контроле сроки и ход выполнения работ, делаем все необходимое, чтобы люди как можно быстрее смогли переехать в свое жилье", — цитирует пресс-служба Егорова. Сейчас в единый реестр проблемных объектов, строящихся на территории Тамбовской области, входят два объекта. По ним заключено 202 договора. Оба дома находятся в Тамбове. Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Тамбовской области достраивает многоэтажку по адресу: улица Киквидзе, 77 "б". Дом планируют ввести в эксплуатацию в этом году. Участникам долевого строительства дома по улице Ржавская, 23, а это четыре заключенных договора, предоставят денежную выплату.
https://ria.ru/20231223/tambov-1917641913.html
https://ria.ru/20231213/deti-siroty-1915536786.html
https://ria.ru/20240220/podderzhka-1928448499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, тамбовская область, тамбов, максим егоров
Тамбовская область, Жилье, Тамбовская область, Тамбов, Максим Егоров
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Тамбове достроили многоквартирный дом по адресу: улица Коммунальная, 72 "а", он исключен из единого реестра проблемных объектов, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.
В результате этого решены жилищные проблемы для 20 тамбовских семей.
Эту многоэтажку начали строить еще в 2014 году, а в 2016 году работы были остановлены. В марте 2019 года застройщик был признан банкротом, пострадавшими стали 20 семей.
Глава региона Максим Егоров
получал большое количество обращений от тамбовчан с просьбой решить застарелую проблему. Сейчас проблема получила свое решение
При содействии Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Тамбовской области в 2022 году был заключен договор с подрядчиком на его достройку.
"Участники долевого строительства дома 72 "а" по улице Коммунальная в Тамбове ждали новоселья 10 лет. Теперь они смогут обустроить свои квартиры. Мы держим на особом контроле сроки и ход выполнения работ, делаем все необходимое, чтобы люди как можно быстрее смогли переехать в свое жилье", — цитирует пресс-служба Егорова.
Сейчас в единый реестр проблемных объектов, строящихся на территории Тамбовской области, входят два объекта. По ним заключено 202 договора. Оба дома находятся в Тамбове.
Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Тамбовской области достраивает многоэтажку по адресу: улица Киквидзе, 77 "б". Дом планируют ввести в эксплуатацию в этом году.
Участникам долевого строительства дома по улице Ржавская, 23, а это четыре заключенных договора, предоставят денежную выплату.