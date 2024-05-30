https://ria.ru/20240530/dodon-1949314394.html

Додон призвал запретить любые военные учения в Молдавии

Додон призвал запретить любые военные учения в Молдавии - РИА Новости, 30.05.2024

Додон призвал запретить любые военные учения в Молдавии

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что на территории республики нужно запретить любые военные учения с другими... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:01

2024-05-30T12:01

2024-05-30T12:01

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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что на территории республики нужно запретить любые военные учения с другими государствами. "Самое важное - это мир. Я думаю, что нужно аннулировать и запретить любые военные учения с другими странами на территории Молдавии исходя из нейтрального статуса (республики). Нужно отменить вызовы резервистов, когда каждый день наших детей, родственников под угрозой уголовного преследования призывают в военкомат, пугают людей. Итак люди убегают из нашей страны. А этим еще больше вредят нашей стране", - сказал Додон на брифинге. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20240529/moldaviya-1949112986.html

https://ria.ru/20240529/gutsul-1949110551.html

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молдавия, сша, великобритания, игорь додон, майя санду, нато, в мире