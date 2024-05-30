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СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 30.05.2024
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01:23 30.05.2024 (обновлено: 01:57 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/dnepropetrovsk-1949247678.html
СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске
СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 30.05.2024
СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске
Взрывы второй раз за ночь прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T01:23
2024-05-30T01:57
в мире
днепропетровск
россия
днепр (город)
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Взрывы второй раз за ночь прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". &quot;В Днепре (официальное украинское название Днепропетровска - Прим. Ред.) слышны звуки взрывов&quot;, — говорится в сообщении в Telegram-канале &quot;Общественного&quot;.Ранее телеканал ТСН уже сообщал о взрыве в Днепропетровске.Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240529/podpole-1949044285.html
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в мире, днепропетровск, россия, днепр (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровск, Россия, Днепр (город), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске

"Общественное": в Днепропетровске на фоне тревоги снова прогремели взрывы

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Взрывы второй раз за ночь прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
«

"В Днепре (официальное украинское название Днепропетровска - Прим. Ред.) слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".

Ранее телеканал ТСН уже сообщал о взрыве в Днепропетровске.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
В Ровенской области после удара сдетонировал арсенал, сообщило подполье
Вчера, 07:28
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Харьков - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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Вчера, 21:41
 
В миреДнепропетровскРоссияДнепр (город)Дмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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