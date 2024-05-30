https://ria.ru/20240530/dnepropetrovsk-1949247678.html

СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске

СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 30.05.2024

СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске

Взрывы второй раз за ночь прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T01:23

2024-05-30T01:23

2024-05-30T01:57

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днепр (город)

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Взрывы второй раз за ночь прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Днепре (официальное украинское название Днепропетровска - Прим. Ред.) слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Ранее телеканал ТСН уже сообщал о взрыве в Днепропетровске.Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240529/podpole-1949044285.html

https://ria.ru/20240529/vzryv-1949231338.html

днепропетровск

россия

днепр (город)

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в мире, днепропетровск, россия, днепр (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины