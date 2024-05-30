https://ria.ru/20240530/dnepropetrovsk-1949243158.html

В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2024

В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв раздался в Днепропетровске на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил телеканал ТСН. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T00:05

2024-05-30T00:05

2024-05-30T00:59

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

россия

днепр (город)

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Взрыв раздался в Днепропетровске на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил телеканал ТСН. "В Днепре (официальное украинское название Днепропетровска – ред.) прозвучал взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. При этом, согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в Харьковской области в 23.32 мск, после этого она распространилась на Днепропетровскую, Кировоградскую и Николаевскую области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240529/vzryv-1949231338.html

https://ria.ru/20240528/podpole-1948967550.html

днепропетровск

россия

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепропетровск, россия, днепр (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины