https://ria.ru/20240530/dnepropetrovsk-1949243158.html
В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.05.2024
В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв раздался в Днепропетровске на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил телеканал ТСН. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T00:05
2024-05-30T00:05
2024-05-30T00:59
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Взрыв раздался в Днепропетровске на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил телеканал ТСН. "В Днепре (официальное украинское название Днепропетровска – ред.) прозвучал взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. При этом, согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в Харьковской области в 23.32 мск, после этого она распространилась на Днепропетровскую, Кировоградскую и Николаевскую области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Россия, Днепр (город), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщили СМИ
ТСН: в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв