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В России чтут подлинные семейные ценности, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2024
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13:53 30.05.2024 (обновлено: 15:13 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/deti-1949364524.html
В России чтут подлинные семейные ценности, заявил Путин
В России чтут подлинные семейные ценности, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2024
В России чтут подлинные семейные ценности, заявил Путин
В России чтут и берегут традиции и подлинные семейные ценности, а главным для каждого ребенка является крепкая и дружная семья и забота педагогов и наставников, РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:53
2024-05-30T15:13
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В России чтут и берегут традиции и подлинные семейные ценности, а главным для каждого ребенка является крепкая и дружная семья и забота педагогов и наставников, заявил президент России Владимир Путин."День защиты детей наполнен теплотой, радостью, искренними эмоциями. У нас берегут добрые, хорошие традиции преемственности поколений - подлинные семейные ценности. Самое главное для каждого ребенка - это крепкая и дружная семья, любящие родные и близкие, забота учителей, педагогов, наставников, которые готовы дать совет, помочь, поддержать, в том числе в непростой жизненной ситуации", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями.Президент добавил, что именно вокруг интересов семьи и детей строятся практически все действия государства и отдельных людей, в частности.Президент отметил, что именно вокруг интересов семей и детей строятся все действия государства."Именно вокруг интересов семей, детей строятся практически все наши действия, все действия государства и решения. Причем в самых разных областях и сферах: образование, здравоохранение, да и в экономике, в развитии жилищных программ, в целом в обновлении наших городов, сел и поселков", - сказал он .Семьи должны быть уверены в том, что государство готово оказать им необходимую поддержку, а перед детьми должны быть открыты самые широкие возможности для самореализации, подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240530/semya-1949351870.html
https://ria.ru/20240530/putin-1949368236.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
В России чтут подлинные семейные ценности, заявил Путин

Путин: в России чтут и берегут традиции и подлинные семейные ценности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В России чтут и берегут традиции и подлинные семейные ценности, а главным для каждого ребенка является крепкая и дружная семья и забота педагогов и наставников, заявил президент России Владимир Путин.
"День защиты детей наполнен теплотой, радостью, искренними эмоциями. У нас берегут добрые, хорошие традиции преемственности поколений - подлинные семейные ценности. Самое главное для каждого ребенка - это крепкая и дружная семья, любящие родные и близкие, забота учителей, педагогов, наставников, которые готовы дать совет, помочь, поддержать, в том числе в непростой жизненной ситуации", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями.
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Президент добавил, что именно вокруг интересов семьи и детей строятся практически все действия государства и отдельных людей, в частности.
Президент отметил, что именно вокруг интересов семей и детей строятся все действия государства.
"Именно вокруг интересов семей, детей строятся практически все наши действия, все действия государства и решения. Причем в самых разных областях и сферах: образование, здравоохранение, да и в экономике, в развитии жилищных программ, в целом в обновлении наших городов, сел и поселков", - сказал он .
Семьи должны быть уверены в том, что государство готово оказать им необходимую поддержку, а перед детьми должны быть открыты самые широкие возможности для самореализации, подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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