https://ria.ru/20240530/deti-1949364524.html

В России чтут подлинные семейные ценности, заявил Путин

В России чтут подлинные семейные ценности, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2024

В России чтут подлинные семейные ценности, заявил Путин

В России чтут и берегут традиции и подлинные семейные ценности, а главным для каждого ребенка является крепкая и дружная семья и забота педагогов и наставников, РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:53

2024-05-30T13:53

2024-05-30T15:13

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В России чтут и берегут традиции и подлинные семейные ценности, а главным для каждого ребенка является крепкая и дружная семья и забота педагогов и наставников, заявил президент России Владимир Путин."День защиты детей наполнен теплотой, радостью, искренними эмоциями. У нас берегут добрые, хорошие традиции преемственности поколений - подлинные семейные ценности. Самое главное для каждого ребенка - это крепкая и дружная семья, любящие родные и близкие, забота учителей, педагогов, наставников, которые готовы дать совет, помочь, поддержать, в том числе в непростой жизненной ситуации", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями.Президент добавил, что именно вокруг интересов семьи и детей строятся практически все действия государства и отдельных людей, в частности.Президент отметил, что именно вокруг интересов семей и детей строятся все действия государства."Именно вокруг интересов семей, детей строятся практически все наши действия, все действия государства и решения. Причем в самых разных областях и сферах: образование, здравоохранение, да и в экономике, в развитии жилищных программ, в целом в обновлении наших городов, сел и поселков", - сказал он .Семьи должны быть уверены в том, что государство готово оказать им необходимую поддержку, а перед детьми должны быть открыты самые широкие возможности для самореализации, подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240530/semya-1949351870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, общество