https://ria.ru/20240530/deputat-1949532739.html

Депутат из ПМР назвал цель визита Блинкена в Молдавию

Депутат из ПМР назвал цель визита Блинкена в Молдавию - РИА Новости, 30.05.2024

Депутат из ПМР назвал цель визита Блинкена в Молдавию

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Молдавию был нацелен на то, чтобы "оторвать" Кишинев от России и поддержать президента Майю Санду на выборах осенью,... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T23:19

2024-05-30T23:19

2024-05-30T23:19

в мире

молдавия

россия

кишинев

энтони блинкен

майя санду

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ТИРАСПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Молдавию был нацелен на то, чтобы "оторвать" Кишинев от России и поддержать президента Майю Санду на выборах осенью, заявил депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Блинкен накануне посетил с визитом Молдавию. В Кишинёве он заявил, что Белый дом запросит у конгресса дополнительные 50 миллионов долларов на помощь Молдавии, в том числе в противодействии влиянию России. "Суть визита – это оторвать Молдову полностью от России, стравить ее с Россией. И одновременно сделать так, чтобы Майя Санду прошла на второй президентский срок. Ну, а плюс к этому добавляем еще, чтобы выиграла референдум о курсе на Европейский союз. Вот для этого Блинкен сюда и приезжал", - сказал Сафонов в эфире телеканала "Первый приднестровский". Депутат ПМР добавил, что это не последний визит представителей коллективного Запада в Молдавию, которые будут решать данные задачи. "Блинкен обещал 50 миллионов долларов на борьбу с так называемыми гибридными угрозами, которые якобы исходят от России. Все это будет касаться, как говорилось во время переговоров и выборной кампании… Плюс сегодня, как выяснилось, еще несколько, если не ошибаюсь, пять телеканалов, лишены лицензии на вещание в Молдове. Вот уже изначально в условиях диктатуры созданы антидемократические условия для предстоящих выборов и референдума", - отметил Сафонов. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240529/moldaviya-1949108336.html

https://ria.ru/20240528/ekspert-1948844265.html

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в мире, молдавия, россия, кишинев, энтони блинкен, майя санду