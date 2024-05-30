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Делегацию Египта на ПМЭФ возглавит министр торговли и промышленности - РИА Новости, 30.05.2024
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19:45 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/delegatsiya-1949501836.html
Делегацию Египта на ПМЭФ возглавит министр торговли и промышленности
Делегацию Египта на ПМЭФ возглавит министр торговли и промышленности - РИА Новости, 30.05.2024
Делегацию Египта на ПМЭФ возглавит министр торговли и промышленности
Министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир возглавит делегацию страны на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T19:45
2024-05-30T19:45
экономика
египет
пмэф-2024
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КАИР, 30 мая – РИА Новости. Министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир возглавит делегацию страны на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил РИА Новости источник в министерстве. "Министр торговли и промышленности Египта возглавит делегацию страны на форуме в Санкт-Петербурге", - сказал источник. Источник добавил, что в состав египетской делегации войдут представители ряда министерств и группа бизнесменов. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
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экономика, египет, пмэф-2024
Экономика, Египет, ПМЭФ-2024
Делегацию Египта на ПМЭФ возглавит министр торговли и промышленности

Министр торговли и промышленности Египта Самир возглавит делегацию на ПМЭФ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПодготовка Петербурга к "ПМЭФ-2023"
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КАИР, 30 мая – РИА Новости. Министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир возглавит делегацию страны на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил РИА Новости источник в министерстве.
«
"Министр торговли и промышленности Египта возглавит делегацию страны на форуме в Санкт-Петербурге", - сказал источник.
Источник добавил, что в состав египетской делегации войдут представители ряда министерств и группа бизнесменов.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
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ЭкономикаЕгипетПМЭФ-2024
 
 
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