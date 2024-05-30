https://ria.ru/20240530/delegatsiya-1949501836.html
Делегацию Египта на ПМЭФ возглавит министр торговли и промышленности
Делегацию Египта на ПМЭФ возглавит министр торговли и промышленности - РИА Новости, 30.05.2024
Делегацию Египта на ПМЭФ возглавит министр торговли и промышленности
Министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир возглавит делегацию страны на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T19:45
2024-05-30T19:45
2024-05-30T19:45
экономика
египет
пмэф-2024
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КАИР, 30 мая – РИА Новости. Министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир возглавит делегацию страны на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил РИА Новости источник в министерстве. "Министр торговли и промышленности Египта возглавит делегацию страны на форуме в Санкт-Петербурге", - сказал источник. Источник добавил, что в состав египетской делегации войдут представители ряда министерств и группа бизнесменов. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.
https://ria.ru/20240321/kontakty-1934784993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, египет, пмэф-2024
Экономика, Египет, ПМЭФ-2024
Делегацию Египта на ПМЭФ возглавит министр торговли и промышленности
Министр торговли и промышленности Египта Самир возглавит делегацию на ПМЭФ