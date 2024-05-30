https://ria.ru/20240530/delegatsiya-1949501836.html

Делегацию Египта на ПМЭФ возглавит министр торговли и промышленности

Делегацию Египта на ПМЭФ возглавит министр торговли и промышленности - РИА Новости, 30.05.2024

Делегацию Египта на ПМЭФ возглавит министр торговли и промышленности

Министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир возглавит делегацию страны на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T19:45

2024-05-30T19:45

2024-05-30T19:45

экономика

египет

пмэф-2024

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КАИР, 30 мая – РИА Новости. Министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир возглавит делегацию страны на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил РИА Новости источник в министерстве. "Министр торговли и промышленности Египта возглавит делегацию страны на форуме в Санкт-Петербурге", - сказал источник. Источник добавил, что в состав египетской делегации войдут представители ряда министерств и группа бизнесменов. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.

https://ria.ru/20240321/kontakty-1934784993.html

египет

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, египет, пмэф-2024