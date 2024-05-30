https://ria.ru/20240530/chechnya-1949484644.html

В Чечне объявили штормовое предупреждение

В Чечне объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 30.05.2024

В Чечне объявили штормовое предупреждение

В Чечне объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей, грозы, града и шквалистого ветра, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:40

2024-05-30T18:40

2024-05-30T18:51

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ГРОЗНЫЙ, 30 мая - РИА Новости. В Чечне объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей, грозы, града и шквалистого ветра, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. "В Чеченской Республике объявлено штормовое предупреждение . Тридцать первого мая, 1 и 2 июня по региону ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду. На реках возможен подъём уровней воды до неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что силы и средства регионального МЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.

https://ria.ru/20240516/solntse-1946522937.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)