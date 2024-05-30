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В Чечне объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 30.05.2024
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18:40 30.05.2024 (обновлено: 18:51 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/chechnya-1949484644.html
В Чечне объявили штормовое предупреждение
В Чечне объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 30.05.2024
В Чечне объявили штормовое предупреждение
В Чечне объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей, грозы, града и шквалистого ветра, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:40
2024-05-30T18:51
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ГРОЗНЫЙ, 30 мая - РИА Новости. В Чечне объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей, грозы, града и шквалистого ветра, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. "В Чеченской Республике объявлено штормовое предупреждение . Тридцать первого мая, 1 и 2 июня по региону ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду. На реках возможен подъём уровней воды до неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что силы и средства регионального МЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чечне объявили штормовое предупреждение

В Чечне объявили штормовое предупреждение из-за грозы, града и шквалистого ветра

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЖители Грозного идут по бульвару Махмуда Эсамбаева во время дождя
Жители Грозного идут по бульвару Махмуда Эсамбаева во время дождя - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Жители Грозного идут по бульвару Махмуда Эсамбаева во время дождя. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 30 мая - РИА Новости. В Чечне объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей, грозы, града и шквалистого ветра, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
«
"В Чеченской Республике объявлено штормовое предупреждение . Тридцать первого мая, 1 и 2 июня по региону ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду. На реках возможен подъём уровней воды до неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что силы и средства регионального МЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.
Изображение поверхности Солнца с множеством коронарных выбросов, полученное Обсерваторией солнечной динамики (SDO) НАСА 29 ноября 2023 года
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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