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Глава многодетной семьи из Чечни пригласил Путина посетить республику - РИА Новости, 30.05.2024
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16:29 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/chechnya-1949428412.html
Глава многодетной семьи из Чечни пригласил Путина посетить республику
Глава многодетной семьи из Чечни пригласил Путина посетить республику - РИА Новости, 30.05.2024
Глава многодетной семьи из Чечни пригласил Путина посетить республику
Глава многодетной семьи из Чечни Хусейн Халиков в ходе общения с главой государства Владимиром Путиным пригласил его посетить башенный комплекс в горах Шароя. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:29
2024-05-30T16:29
общество
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 30 мая - РИА Новости. Глава многодетной семьи из Чечни Хусейн Халиков в ходе общения с главой государства Владимиром Путиным пригласил его посетить башенный комплекс в горах Шароя. "Спасибо, что в такое непростое для страны время уделили нам внимание и встретились с нами… Я благодарен нашему руководству, что… уделяют очень большое внимание нашим семьям, нашим людям. Благодаря вам, Владимир Владимирович, вашей поддержке, в нашей республике с каждым днем уверенно идут вперед люди… хорошеет наша республика. Спасибо Рамзану Ахматовиxу… он каждую семью без внимания не оставляет. Единственное, у меня сегодня к вам просьба, не как к президенту, а как частное лицо приехать в гости… у нас есть в горах Шароя место, благодаря Рамзану Ахматовичу там построен башенный комплекс, мы вас встретим, будете нашим великим гостем", - сказал он в ходе общения с Путиным в формате видеоконференции. Ранее Путин наградил Халиковых орденом "Родительская слава" за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Как сообщили РИА Новости в министерстве труда занятости и социального развития региона, супруги Хусейн и Таисия Халиковы вместе уже больше 40 лет. Он председатель совета старейшин села Новый Шарой, она домохозяйка. В семье семеро детей и 15 внуков.
https://ria.ru/20240202/putin-1925118242.html
https://ria.ru/20231120/chechnya-1910655046.html
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общество, владимир путин
Общество, Владимир Путин
Глава многодетной семьи из Чечни пригласил Путина посетить республику

Глава многодетной семьи из Чечни пригласил Путина посетить башенный комплекс

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаБоевая вайнахская башня в Аргунском ущелье
Боевая вайнахская башня в Аргунском ущелье - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Боевая вайнахская башня в Аргунском ущелье. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 30 мая - РИА Новости. Глава многодетной семьи из Чечни Хусейн Халиков в ходе общения с главой государства Владимиром Путиным пригласил его посетить башенный комплекс в горах Шароя.
"Спасибо, что в такое непростое для страны время уделили нам внимание и встретились с нами… Я благодарен нашему руководству, что… уделяют очень большое внимание нашим семьям, нашим людям. Благодаря вам, Владимир Владимирович, вашей поддержке, в нашей республике с каждым днем уверенно идут вперед люди… хорошеет наша республика. Спасибо Рамзану Ахматовиxу… он каждую семью без внимания не оставляет. Единственное, у меня сегодня к вам просьба, не как к президенту, а как частное лицо приехать в гости… у нас есть в горах Шароя место, благодаря Рамзану Ахматовичу там построен башенный комплекс, мы вас встретим, будете нашим великим гостем", - сказал он в ходе общения с Путиным в формате видеоконференции.
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Ранее Путин наградил Халиковых орденом "Родительская слава" за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Как сообщили РИА Новости в министерстве труда занятости и социального развития региона, супруги Хусейн и Таисия Халиковы вместе уже больше 40 лет. Он председатель совета старейшин села Новый Шарой, она домохозяйка. В семье семеро детей и 15 внуков.
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