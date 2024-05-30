https://ria.ru/20240530/chechnya-1949428412.html

Глава многодетной семьи из Чечни пригласил Путина посетить республику

Глава многодетной семьи из Чечни пригласил Путина посетить республику - РИА Новости, 30.05.2024

Глава многодетной семьи из Чечни пригласил Путина посетить республику

Глава многодетной семьи из Чечни Хусейн Халиков в ходе общения с главой государства Владимиром Путиным пригласил его посетить башенный комплекс в горах Шароя. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:29

2024-05-30T16:29

2024-05-30T16:29

общество

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 30 мая - РИА Новости. Глава многодетной семьи из Чечни Хусейн Халиков в ходе общения с главой государства Владимиром Путиным пригласил его посетить башенный комплекс в горах Шароя. "Спасибо, что в такое непростое для страны время уделили нам внимание и встретились с нами… Я благодарен нашему руководству, что… уделяют очень большое внимание нашим семьям, нашим людям. Благодаря вам, Владимир Владимирович, вашей поддержке, в нашей республике с каждым днем уверенно идут вперед люди… хорошеет наша республика. Спасибо Рамзану Ахматовиxу… он каждую семью без внимания не оставляет. Единственное, у меня сегодня к вам просьба, не как к президенту, а как частное лицо приехать в гости… у нас есть в горах Шароя место, благодаря Рамзану Ахматовичу там построен башенный комплекс, мы вас встретим, будете нашим великим гостем", - сказал он в ходе общения с Путиным в формате видеоконференции. Ранее Путин наградил Халиковых орденом "Родительская слава" за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Как сообщили РИА Новости в министерстве труда занятости и социального развития региона, супруги Хусейн и Таисия Халиковы вместе уже больше 40 лет. Он председатель совета старейшин села Новый Шарой, она домохозяйка. В семье семеро детей и 15 внуков.

https://ria.ru/20240202/putin-1925118242.html

https://ria.ru/20231120/chechnya-1910655046.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин