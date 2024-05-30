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ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 30.05.2024
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20:52 30.05.2024 (обновлено: 21:01 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/bpla-1949516427.html
ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью
ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 30.05.2024
ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Около 20.20 по московскому времени ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T20:52
2024-05-30T21:01
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
безопасность
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Около 20.20 по московскому времени ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России в Telegram-канале."Около 20.20 мск 30 мая текущего года пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240530/bespilotniki-1949377542.html
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белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью

ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА над территорией Белгородской области

© Кадр видео очевидцаРабота ПВО в небе над Белгородом
Работа ПВО в небе над Белгородом
© Кадр видео очевидца
Работа ПВО в небе над Белгородом. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Около 20.20 по московскому времени ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
"Около 20.20 мск 30 мая текущего года пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраинаБезопасность
 
 
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