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ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью

ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 30.05.2024

ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Около 20.20 по московскому времени ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России в... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T20:52

2024-05-30T20:52

2024-05-30T21:01

специальная военная операция на украине

белгородская область

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

безопасность

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Около 20.20 по московскому времени ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России в Telegram-канале."Около 20.20 мск 30 мая текущего года пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240530/bespilotniki-1949377542.html

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белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, безопасность