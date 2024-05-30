https://ria.ru/20240530/bolnitsa-1949433796.html

Инфекционное отделение детской больницы откроют в Ингушетии к концу года

Инфекционное отделение детской больницы откроют в Ингушетии к концу года - РИА Новости, 30.05.2024

Инфекционное отделение детской больницы откроют в Ингушетии к концу года

Власти Ингушетии к концу 2024 году откроют инфекционное отделение детской больницы, рассчитанное на 60 мест, его строительство обойдется почти в 475 миллионов... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:39

2024-05-30T16:39

2024-05-30T16:39

республика ингушетия

здоровье - общество

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

нацпроекты

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НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии к концу 2024 году откроют инфекционное отделение детской больницы, рассчитанное на 60 мест, его строительство обойдется почти в 475 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона. "В Ингушетии в рамках национального проекта "Здравоохранение" продолжается строительство инфекционного отделения на 60 коек на территории Детской республиканской клинической больницы. Планируется, что оно будет введено в эксплуатацию в декабре 2024 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что техническая готовность объекта, стоимость которого почти 475 миллионов рублей, сейчас составляет 63%. Здесь ведутся внутренние отделочные работы, проводится отопление, монтаж систем вентиляции, канализации, водопровода и установка охранно-пожарной сигнализации. Как заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, детское инфекционное отделение было недостающим звеном в здравоохранении республики. "Дети являются особой категорией пациентов, у них иммунная система еще не полностью сформирована, что делает их более уязвимыми перед инфекциями. Поэтому наличие специализированного отделения, оснащенного современным оборудованием и квалифицированным персоналом, станет гарантией своевременной диагностики, лечения и профилактики инфекций. Кроме того, это позволит снизить риск распространения инфекций среди детей, поскольку такие отделения обладают специальными мерами контроля за инфекцией. Это важно не только для самого ребенка, но и для его семьи и окружающих", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240524/mladenets-1948082591.html

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье - общество, махмуд-али калиматов, республика ингушетия, нацпроекты