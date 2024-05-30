https://ria.ru/20240530/blinovskaya-1949246833.html

Юрист объяснил, сможет ли Блиновская воспользоваться налоговой амнистией

Юрист объяснил, сможет ли Блиновская воспользоваться налоговой амнистией - РИА Новости, 30.05.2024

Юрист объяснил, сможет ли Блиновская воспользоваться налоговой амнистией

Предприниматели, привлеченные к ответственности за неуплату налогов, как известная "королева марафонов" Елена Блиновская, не смогут воспользоваться готовящейся... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T01:05

2024-05-30T01:05

2024-05-30T01:57

экономика

россия

елена блиновская

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Предприниматели, привлеченные к ответственности за неуплату налогов, как известная "королева марафонов" Елена Блиновская, не смогут воспользоваться готовящейся в России налоговой амнистией за отказ от схем дробления бизнеса, заявил РИА Новости адвокат Игорь Апостол. Согласно подготовленным Минфином России поправкам в Налоговый кодекс, в рамках амнистии предприниматели, которые добровольно откажутся от схем налоговой оптимизации с использованием упрощенной системы налогообложения (УСН) до 2025 года, будут избавлены от возможных налоговых претензий за 2022-2024 годы. "Конечно же, на лиц, уже привлеченных к ответственности за неуплату налогов, данная амнистия распространяться не будет", – сказал Апостол. Он отметил, что "дробление бизнеса" долгое время было одним из легальных способов оптимизации налоговой нагрузки на предприятия и ухода от уплаты НДС. "Однако за последние три года налоговые органы, а также МВД России стали выявлять связанные между собой предприятия, объединенные одними и теми же бенефициарами", – сказал он. В результате в последние годы появилось достаточно много громких дел, в том числе с многомиллионными доначислениями налогов. Самое известное из них – дело блогера Блиновской, которой вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей. Использование упрощенной системы налогообложения вызвало проблемы и у других блогеров, которые дробили бизнес, чтобы снизить налоговую нагрузку. "Предприятия, отказавшиеся от таких "схем" ведения бизнеса, готовые встать на правовые рельсы, могут рассчитывать на применение амнистии, объявленной Минфином, однако какой будет ее механизм, пока что остается непонятным", - заметил Апостол. Говоря о налоговых предложениях Минфина в целом, адвокат отметил, что они повторяют опыт стран с самыми развитыми экономиками мира, и направлены на справедливое распределение налоговой нагрузки. По его мнению, эти изменения позитивно скажутся на развитии малых предприятий. "Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с одной стороны коснется увеличение порога применения УСН, который вырастет почти в два раза - до 450 миллионов в год, что должно дать толчок для развития малого бизнеса, а с другой - увеличение налога на прибыль до 25% для крупных предприятий, что в свою очередь увеличит налоговые поступления в бюджет", - сказал он.

https://ria.ru/20240402/blinovskaya-1937400870.html

https://ria.ru/20231129/blinovskaya-1912760431.html

https://ria.ru/20231204/blinovskaya-1913641528.html

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экономика, россия, елена блиновская, министерство финансов рф (минфин россии)