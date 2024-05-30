https://ria.ru/20240530/biobezopasnost-1949530771.html

В России предложили создать аналог Пагуошского движения по биобезопасности

В России предложили создать аналог Пагуошского движения по биобезопасности - РИА Новости, 30.05.2024

В России предложили создать аналог Пагуошского движения по биобезопасности

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук предложил ученым из стран БРИКС выйти с общей с инициативой создания... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T22:54

2024-05-30T22:54

2024-05-30T22:54

казань

михаил ковальчук

брикс

курчатовский институт

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук предложил ученым из стран БРИКС выйти с общей с инициативой создания системы глобальной биологической безопасности под эгидой Пагуошского комитета. Пагуошское движение - международное движение ученых за мир, созданное в 1950-х годах для рассмотрения угроз от ядерного оружия Сегодня угрозы человечеству, связанные с развитием биогенетических технологий, становятся опаснее ядерных и киберугроз, отметил Ковальчук, выступая в Курчатовском институте на научном форуме "Академическое партнерство в интересах мира, взаимного развития и благополучия" в рамках встречи глав академий наук стран БРИКС. "Предлагаю: мы с вами на уровне наших стран подпишем декларацию в рамках Пагуошского комитета. Выступим с инициативой о том, что надо создать систему биологической безопасности", - сказал Ковальчук. По его словам, такую инициативу надо провозгласить как меморандум от имени стран БРИКС. "Это крайне важная вещь", - подчеркнул он. Ковальчук возглавляет Российский Пагуошский комитет. Эту инициативу целесообразно представить лидерам стран БРИКС на предстоящем саммите в Казани, сказал Ковальчук журналистам по итогам заседания.

https://ria.ru/20240319/meganauchnye_ustanovki-1934138857.html

https://ria.ru/20240213/kovalchuk-1927169698.html

казань

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казань, михаил ковальчук, брикс, курчатовский институт, россия