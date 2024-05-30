https://ria.ru/20240530/bezopasnost-1949334992.html

Комплекс городского хозяйства напомнил о правилах газовой безопасности

Комплекс городского хозяйства напомнил о правилах газовой безопасности - РИА Новости, 30.05.2024

Комплекс городского хозяйства напомнил о правилах газовой безопасности

В преддверии школьных каникул и сезона отпусков столичный комплекс городского хозяйства напомнил москвичам правила газовой безопасности, сообщается в... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:48

2024-05-30T12:48

2024-05-30T12:48

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городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

москва

природный газ

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В преддверии школьных каникул и сезона отпусков столичный комплекс городского хозяйства напомнил москвичам правила газовой безопасности, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В преддверии школьных каникул и сезона отпусков столичные газовики напоминают правила газовой безопасности в быту", — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что при отъезде в отпуск необходимо перекрывать краны на газовых приборах и перед ними, а также заранее уточнить даты проверки газового оборудования в доме и прежде, чем пустить мастера, проверить его документы. "Плиту можно мыть минимум через час после готовки... Пользуйтесь только плитами с автоматической системой "газ-контроль"... Готовьте в подходящей по объему для вашей газовой плиты посуде и проветривайте помещение", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240205/moskva-1925477515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, москва, природный газ