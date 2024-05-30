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Комплекс городского хозяйства напомнил о правилах газовой безопасности - РИА Новости, 30.05.2024
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12:48 30.05.2024
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Комплекс городского хозяйства напомнил о правилах газовой безопасности
Комплекс городского хозяйства напомнил о правилах газовой безопасности - РИА Новости, 30.05.2024
Комплекс городского хозяйства напомнил о правилах газовой безопасности
В преддверии школьных каникул и сезона отпусков столичный комплекс городского хозяйства напомнил москвичам правила газовой безопасности, сообщается в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:48
2024-05-30T12:48
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городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
москва
природный газ
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В преддверии школьных каникул и сезона отпусков столичный комплекс городского хозяйства напомнил москвичам правила газовой безопасности, сообщается в Telegram-канале ведомства. "В преддверии школьных каникул и сезона отпусков столичные газовики напоминают правила газовой безопасности в быту", — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что при отъезде в отпуск необходимо перекрывать краны на газовых приборах и перед ними, а также заранее уточнить даты проверки газового оборудования в доме и прежде, чем пустить мастера, проверить его документы. "Плиту можно мыть минимум через час после готовки... Пользуйтесь только плитами с автоматической системой "газ-контроль"... Готовьте в подходящей по объему для вашей газовой плиты посуде и проветривайте помещение", - добавили в ведомстве.
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городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, москва, природный газ
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Москва, Природный газ

Комплекс городского хозяйства напомнил о правилах газовой безопасности

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВключенная газовая конфорка
Включенная газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В преддверии школьных каникул и сезона отпусков столичный комплекс городского хозяйства напомнил москвичам правила газовой безопасности, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"В преддверии школьных каникул и сезона отпусков столичные газовики напоминают правила газовой безопасности в быту", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что при отъезде в отпуск необходимо перекрывать краны на газовых приборах и перед ними, а также заранее уточнить даты проверки газового оборудования в доме и прежде, чем пустить мастера, проверить его документы.
«
"Плиту можно мыть минимум через час после готовки... Пользуйтесь только плитами с автоматической системой "газ-контроль"... Готовьте в подходящей по объему для вашей газовой плиты посуде и проветривайте помещение", - добавили в ведомстве.
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