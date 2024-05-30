https://ria.ru/20240530/bespilotniki-1949377542.html

ВСУ за сутки более 50 раз атаковали Белгородскую область

ВСУ за сутки более 50 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 30.05.2024

ВСУ за сутки более 50 раз атаковали Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области более 50 раз с помощью беспилотников, пострадали двое мирных жителей,... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:29

2024-05-30T14:29

2024-05-30T14:29

специальная военная операция на украине

белгородская область

муром

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области более 50 раз с помощью беспилотников, пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 29 мая по 6 приграничным районам региона было выпущено 49 снарядов. Также были атаки с использованием 56 беспилотников, включая сброс 8 боеприпасов с дронов. При атаках беспилотников пострадали мужчина и женщина, они госпитализированы. Различные разрушения выявлены в 27 частных домовладениях, одном многоквартирном доме, двух магазинах, двух сельхозпредприятиях, центре культурного развития, объекте связи, двух фельдшерско-акушерских пунктах, зданиях двух школ и 18 транспортных средствах. "В Белгородском районе над селом Репное системой ПВО сбит беспилотник противника, над селом Устинка – два БПЛА. Обошлось без последствий на земле. Село Журавлевка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе… В Борисовском районе под артиллерийский обстрел попало село Байцуры… В селе Грузское в результате артиллерийского обстрела и атак с помощью дронов никто из мирных жителей не пострадал… В селе Богун-Городок с БПЛА сброшено взрывное устройство", - написал Гладков.По данным главы региона, в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда. Село Тишанка атаковано с помощью fpv-дрона. В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Вторая в результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал мирный житель. Также атаки беспилотников зафиксированы в селах Безымено, Дроновка, Сподарюшино, Пороз, Козинка и поселке Совхозный. Не менее 24 прилетов установлено по окраине Новостроевки-Второй, поселкам Совхозный, Доброполье, сел Дорогощь и Козинка. "В Краснояружском районе на окраинах поселка Прилесье и села Поповка зафиксировано по три прилета. На окраине села Графовка пограничным нарядом из стрелкового оружия сбиты 4 FPV-дрона… В Шебекинском городском округе по хутору Стадников выпущено два минометных снаряда. Пострадала мирная жительница… В городе Шебекино противник атаковал с помощью семи дронов-камикадзе... Под обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксирован один прилет. Обошлось без последствий. В результате атаки ВСУ с помощью двух БПЛА самолётного типа в Новой Таволжанке различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях", - подчеркнул губернатор. В Шебекинском городском округе, по информации Гладкова, по селу Муром выпущено 7 артиллерийских снарядов, также в Муроме противник атаковал с помощь одиннадцати FPV-дронов. По селу Белянка выпущено 5 минометных снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240508/pokhorony-1944711841.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгородская область

муром

белгородский район

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Наталья Макарова

белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины