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ВСУ за сутки более 50 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 30.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/bespilotniki-1949377542.html
ВСУ за сутки более 50 раз атаковали Белгородскую область
ВСУ за сутки более 50 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 30.05.2024
ВСУ за сутки более 50 раз атаковали Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области более 50 раз с помощью беспилотников, пострадали двое мирных жителей,... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:29
2024-05-30T14:29
специальная военная операция на украине
белгородская область
муром
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области более 50 раз с помощью беспилотников, пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 29 мая по 6 приграничным районам региона было выпущено 49 снарядов. Также были атаки с использованием 56 беспилотников, включая сброс 8 боеприпасов с дронов. При атаках беспилотников пострадали мужчина и женщина, они госпитализированы. Различные разрушения выявлены в 27 частных домовладениях, одном многоквартирном доме, двух магазинах, двух сельхозпредприятиях, центре культурного развития, объекте связи, двух фельдшерско-акушерских пунктах, зданиях двух школ и 18 транспортных средствах. "В Белгородском районе над селом Репное системой ПВО сбит беспилотник противника, над селом Устинка – два БПЛА. Обошлось без последствий на земле. Село Журавлевка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе… В Борисовском районе под артиллерийский обстрел попало село Байцуры… В селе Грузское в результате артиллерийского обстрела и атак с помощью дронов никто из мирных жителей не пострадал… В селе Богун-Городок с БПЛА сброшено взрывное устройство", - написал Гладков.По данным главы региона, в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда. Село Тишанка атаковано с помощью fpv-дрона. В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Вторая в результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал мирный житель. Также атаки беспилотников зафиксированы в селах Безымено, Дроновка, Сподарюшино, Пороз, Козинка и поселке Совхозный. Не менее 24 прилетов установлено по окраине Новостроевки-Второй, поселкам Совхозный, Доброполье, сел Дорогощь и Козинка. "В Краснояружском районе на окраинах поселка Прилесье и села Поповка зафиксировано по три прилета. На окраине села Графовка пограничным нарядом из стрелкового оружия сбиты 4 FPV-дрона… В Шебекинском городском округе по хутору Стадников выпущено два минометных снаряда. Пострадала мирная жительница… В городе Шебекино противник атаковал с помощью семи дронов-камикадзе... Под обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксирован один прилет. Обошлось без последствий. В результате атаки ВСУ с помощью двух БПЛА самолётного типа в Новой Таволжанке различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях", - подчеркнул губернатор. В Шебекинском городском округе, по информации Гладкова, по селу Муром выпущено 7 артиллерийских снарядов, также в Муроме противник атаковал с помощь одиннадцати FPV-дронов. По селу Белянка выпущено 5 минометных снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240508/pokhorony-1944711841.html
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
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белгородская область, муром, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Муром, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки более 50 раз атаковали Белгородскую область

Гладков: ВСУ за сутки более 50 раз атаковали Белгородскую область с помощью БПЛА

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали приграничные районы Белгородской области более 50 раз с помощью беспилотников, пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 29 мая по 6 приграничным районам региона было выпущено 49 снарядов. Также были атаки с использованием 56 беспилотников, включая сброс 8 боеприпасов с дронов. При атаках беспилотников пострадали мужчина и женщина, они госпитализированы. Различные разрушения выявлены в 27 частных домовладениях, одном многоквартирном доме, двух магазинах, двух сельхозпредприятиях, центре культурного развития, объекте связи, двух фельдшерско-акушерских пунктах, зданиях двух школ и 18 транспортных средствах.
Похороны погибших при атаке украинских БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
В Белгородской области проходят похороны погибших при атаке украинских БПЛА
8 мая, 16:13
Белгородском районе над селом Репное системой ПВО сбит беспилотник противника, над селом Устинка – два БПЛА. Обошлось без последствий на земле. Село Журавлевка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе… В Борисовском районе под артиллерийский обстрел попало село Байцуры… В селе Грузское в результате артиллерийского обстрела и атак с помощью дронов никто из мирных жителей не пострадал… В селе Богун-Городок с БПЛА сброшено взрывное устройство", - написал Гладков.
По данным главы региона, в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда. Село Тишанка атаковано с помощью fpv-дрона. В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Вторая в результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал мирный житель. Также атаки беспилотников зафиксированы в селах Безымено, Дроновка, Сподарюшино, Пороз, Козинка и поселке Совхозный. Не менее 24 прилетов установлено по окраине Новостроевки-Второй, поселкам Совхозный, Доброполье, сел Дорогощь и Козинка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Прокси-война на Украине перерастает в мировую
29 мая, 08:00
"В Краснояружском районе на окраинах поселка Прилесье и села Поповка зафиксировано по три прилета. На окраине села Графовка пограничным нарядом из стрелкового оружия сбиты 4 FPV-дрона… В Шебекинском городском округе по хутору Стадников выпущено два минометных снаряда. Пострадала мирная жительница… В городе Шебекино противник атаковал с помощью семи дронов-камикадзе... Под обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксирован один прилет. Обошлось без последствий. В результате атаки ВСУ с помощью двух БПЛА самолётного типа в Новой Таволжанке различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях", - подчеркнул губернатор.
В Шебекинском городском округе, по информации Гладкова, по селу Муром выпущено 7 артиллерийских снарядов, также в Муроме противник атаковал с помощь одиннадцати FPV-дронов. По селу Белянка выпущено 5 минометных снарядов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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24 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМуромБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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