https://ria.ru/20240530/bespilotniki-1949255805.html

Сахалин передал землякам на передовую партию беспилотников

Сахалин передал землякам на передовую партию беспилотников - РИА Новости, 30.05.2024

Сахалин передал землякам на передовую партию беспилотников

Очередная партия нужной техники передана сахалинских бойцам на передовую, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T04:12

2024-05-30T04:12

2024-05-30T04:13

надежные люди

валерий лимаренко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая - РИА Новости. Очередная партия нужной техники передана сахалинских бойцам на передовую, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. "Это именно та техника, которую просили наши защитники. В том числе - беспилотные летательные аппараты и антидроновые ружья. Они помогают подавлять вражеские беспилотники и обезвреживать их. В скором времени технику доставят на передовую", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что власти региона оказывают землякам регулярную помощь, отрабатывают все заявки военного командования, буквально по списку покупая все необходимое для фронта. "Не остаются в стороне от помощи военным островной бизнес и жители. Ежедневно туда идут тысячи писем и посылок. Такая помощь, безусловно, помогает ребятам чувствовать поддержку малой родины и приближает общую Победу!" – подчеркнул Лимаренко.

https://ria.ru/20240528/avtomobili-1948945038.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валерий лимаренко