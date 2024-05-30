https://ria.ru/20240530/bespilotniki-1949255805.html
Сахалин передал землякам на передовую партию беспилотников
Сахалин передал землякам на передовую партию беспилотников - РИА Новости, 30.05.2024
Сахалин передал землякам на передовую партию беспилотников
Очередная партия нужной техники передана сахалинских бойцам на передовую, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T04:12
2024-05-30T04:12
2024-05-30T04:13
надежные люди
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая - РИА Новости. Очередная партия нужной техники передана сахалинских бойцам на передовую, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. "Это именно та техника, которую просили наши защитники. В том числе - беспилотные летательные аппараты и антидроновые ружья. Они помогают подавлять вражеские беспилотники и обезвреживать их. В скором времени технику доставят на передовую", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что власти региона оказывают землякам регулярную помощь, отрабатывают все заявки военного командования, буквально по списку покупая все необходимое для фронта. "Не остаются в стороне от помощи военным островной бизнес и жители. Ежедневно туда идут тысячи писем и посылок. Такая помощь, безусловно, помогает ребятам чувствовать поддержку малой родины и приближает общую Победу!" – подчеркнул Лимаренко.
https://ria.ru/20240528/avtomobili-1948945038.html
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валерий лимаренко
Надежные люди, Валерий Лимаренко
Сахалин передал землякам на передовую партию беспилотников
Губернатор Лимаренко: сахалинских бойцам в зоне СВО отправлена партия БПЛА
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая - РИА Новости.
Очередная партия нужной техники передана сахалинских бойцам на передовую, сообщил
губернатор Валерий Лимаренко.
"Это именно та техника, которую просили наши защитники. В том числе - беспилотные летательные аппараты и антидроновые ружья. Они помогают подавлять вражеские беспилотники и обезвреживать их. В скором времени технику доставят на передовую", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что власти региона оказывают землякам регулярную помощь, отрабатывают все заявки военного командования, буквально по списку покупая все необходимое для фронта.
"Не остаются в стороне от помощи военным островной бизнес и жители. Ежедневно туда идут тысячи писем и посылок. Такая помощь, безусловно, помогает ребятам чувствовать поддержку малой родины и приближает общую Победу!" – подчеркнул Лимаренко.