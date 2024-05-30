Рейтинг@Mail.ru
Сахалин передал землякам на передовую партию беспилотников - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
04:12 30.05.2024 (обновлено: 04:13 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/bespilotniki-1949255805.html
Сахалин передал землякам на передовую партию беспилотников
Сахалин передал землякам на передовую партию беспилотников - РИА Новости, 30.05.2024
Сахалин передал землякам на передовую партию беспилотников
Очередная партия нужной техники передана сахалинских бойцам на передовую, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T04:12
2024-05-30T04:13
надежные люди
валерий лимаренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая - РИА Новости. Очередная партия нужной техники передана сахалинских бойцам на передовую, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. "Это именно та техника, которую просили наши защитники. В том числе - беспилотные летательные аппараты и антидроновые ружья. Они помогают подавлять вражеские беспилотники и обезвреживать их. В скором времени технику доставят на передовую", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что власти региона оказывают землякам регулярную помощь, отрабатывают все заявки военного командования, буквально по списку покупая все необходимое для фронта. "Не остаются в стороне от помощи военным островной бизнес и жители. Ежедневно туда идут тысячи писем и посылок. Такая помощь, безусловно, помогает ребятам чувствовать поддержку малой родины и приближает общую Победу!" – подчеркнул Лимаренко.
https://ria.ru/20240528/avtomobili-1948945038.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3b6fd2c5662a9154ccf7d024d171922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валерий лимаренко
Надежные люди, Валерий Лимаренко
Сахалин передал землякам на передовую партию беспилотников

Губернатор Лимаренко: сахалинских бойцам в зоне СВО отправлена партия БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая - РИА Новости. Очередная партия нужной техники передана сахалинских бойцам на передовую, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
"Это именно та техника, которую просили наши защитники. В том числе - беспилотные летательные аппараты и антидроновые ружья. Они помогают подавлять вражеские беспилотники и обезвреживать их. В скором времени технику доставят на передовую", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что власти региона оказывают землякам регулярную помощь, отрабатывают все заявки военного командования, буквально по списку покупая все необходимое для фронта.
"Не остаются в стороне от помощи военным островной бизнес и жители. Ежедневно туда идут тысячи писем и посылок. Такая помощь, безусловно, помогает ребятам чувствовать поддержку малой родины и приближает общую Победу!" – подчеркнул Лимаренко.
Балтийско-Арктический филиал Росприроднадзора передал три автомобиля в зону СВО
Балтийско-Арктический филиал Росприроднадзора передал автомобили в зону СВО
28 мая, 16:37
 
Надежные людиВалерий Лимаренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала