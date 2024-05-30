https://ria.ru/20240530/bespilotnik-1949526552.html

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 30.05.2024

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Российские системы ПВО сбили еще один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T22:10

2024-05-30T22:10

2024-05-30T22:16

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили еще один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале."Тридцатого мая текущего года около 20.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

украина

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Наталья Макарова

белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина