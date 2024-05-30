https://ria.ru/20240530/belorussiya-1949306907.html

Белоруссия не будет амнистировать причастных к экстремизму и терроризму

Белоруссия не будет амнистировать причастных к экстремизму и терроризму - РИА Новости, 30.05.2024

Белоруссия не будет амнистировать причастных к экстремизму и терроризму

Амнистия, запланированная в связи с 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, не будет применяться к гражданам, причастным к... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:41

2024-05-30T11:41

2024-05-30T11:41

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/36363/98/363639826_0:23:2049:1175_1920x0_80_0_0_bc8fd82c27cfd769bb731b4f6783de27.jpg

МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Амнистия, запланированная в связи с 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, не будет применяться к гражданам, причастным к экстремизму и терроризму, сообщил замглавы МВД республики Геннадий Казакевич. "Предлагается не распространять амнистию на лиц, которые включены в перечень граждан Республики Беларусь и иностранных граждан, причастных к экстремистской деятельности, а также в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности", - сказал Казакевич, представляя законопроект об амнистии в нижней палате белорусского парламента. Он сообщил, что запланированная в Белоруссии амнистия может затронуть 7 тысяч 850 осужденных. "Согласно предварительным расчетам, при реализации данного законопроекта планируется освободить от наказания, освободить условно, а также заменить наказание более мягким около 5 тысячам осужденных. Одновременного предполагается сократить срок наказания на один год еще 2 850 осужденных. В общей сложности амнистия возможно, применится 7850 осужденным", - сказал замглавы белорусского МВД. Среди нововведений текущей амнистии Казакевич назвал решение сократить срок наказания на один год женщинам и одиноким мужчинам, имеющим несовершеннолетних детей, совершившим преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, многодетным женщинам, осужденным за совершение убийства либо причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть без отягчающих ответственность признаков. Казакевич рассказал, что отличием текущего законопроекта от предыдущих подобных является то, что освобождающиеся по амнистии будут максимально вовлечены в экономику страны. Так, к осужденным к наказанию в виде общественных работ, исправительных работ и иным мерам уголовной ответственности амнистия будет применяться, если такие лица в течение не менее трех месяцев на момент рассмотрения вопроса о применении амнистии будут работать либо обучаться. По его словам, как и во время предыдущей амнистии, предусматривается уменьшение срока наказание на год лицам, совершившим преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в возрасте до 18 лет, лицам, совершившим коррупционные преступления при условии погашения причиненного вреда. Также в законопроекте прописаны случаи замены наказания в виде лишения свободы более мягким наказанием в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Казакевич рассказал, что предлагается не распространять амнистию на лиц, к которым в 2021-2024 годах применялась амнистия, но они вновь совершили умышленное преступление в период неснятой и непогашенной судимости. Он уточнил, что в среднем таких лиц не более 4%, то есть обычно амнистированные лица исправляются. Также предполагается не применять амнистию к лицам, которые на день приговора полностью не возместили причиненный ущерб, расходы на медпомощь пострадавшим, доход, полученный преступным путем. Амнистию не применят к злостным нарушителям порядка во время отбытия наказания и к тем, кто допустил особо опасный рецидив.

https://ria.ru/20240505/belorussiya-1943938672.html

https://ria.ru/20240530/es-1949298001.html

https://ria.ru/20240529/litva-1949150398.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия