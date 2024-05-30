https://ria.ru/20240530/baykonur-1949333206.html

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура - РИА Новости, 30.05.2024

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблём "Прогресс МС-27", которому предстоит отправиться на Международную космическую станцию,... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:45

2024-05-30T12:45

2024-05-30T12:50

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблём "Прогресс МС-27", которому предстоит отправиться на Международную космическую станцию, трансляцию пуска ведёт "Роскосмос". Отделение корабля от третьей ступени ракеты ожидается через 8 минут 49 секунд после пуска. Полёт "Прогресса" до станции займёт двое суток, стыковка запланирована в 14.47 мск 1 июня. Корабль общей массой 7,4 тонны доставит на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе 1,3 тонны сухих грузов для систем станции и экипажа МКС. Как уточнили в "Роскосмосе", на орбиту отправится оборудование для экспериментов "Биополимер", "Взаимодействие-2", "Виртуал", "Коррекция", "Нейроиммунитет", "Пилот-Т" и "Ураган". Кроме того, на борту "Прогресса" 754 килограмма топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота для пополнения атмосферы МКС. На ракету нанесены изображения, посвящённые 90-летию Алексея Леонова (родился 30 мая 1934 года) – первого человека, совершившего выход в открытый космос, 30-летия Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Космодромы России), 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета и 65-летию движения российских студенческих отрядов.

https://ria.ru/20240527/rostekh-1948522990.html

https://ria.ru/20240331/raketa-1936934096.html

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космос - риа наука, байконур (город), алексей леонов, роскосмос, цэнки