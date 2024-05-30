https://ria.ru/20240530/banki-1949254156.html
Назван топ стран по числу банков на душу населения
Назван топ стран по числу банков на душу населения - РИА Новости, 30.05.2024
Назван топ стран по числу банков на душу населения
Больше всего банковских отделений на 100 тысяч человек взрослого населения насчитывается в микрогосударстве Сан-Марино, а также в Боливии, Россия занимает 42-е... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T03:30
2024-05-30T03:30
2024-05-30T03:30
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Больше всего банковских отделений на 100 тысяч человек взрослого населения насчитывается в микрогосударстве Сан-Марино, а также в Боливии, Россия занимает 42-е место, подсчитало РИА Новости по открытым статданным. Для составления рейтинга использовалось количество банковских отделений и последние актуальные данные по численности взрослого населения в 170 странах мира. На первом месте по этому показателю расположилась небольшая страна с юга Европы - Сан-Марино. Там на 100 тысяч взрослого населения приходится целых 106 банковских отделений. Если не принимать в расчет это микрогосударство, первое место занимала бы Боливия - там 72,07 отделения. В пятерку лидеров также вошли Болгария (61,47 отделения), Монголия (61,29 отделения) и Люксембург (56,54 отделения). Россия заняла 42-е место (21,51 отделения). Наши ближайшие соседи в рейтинге - это Румыния (21,66 отделения) и Вануату (21,08 отделения). В самом низу списка оказались такие страны, как Демократическая Республика Конго (0,7 отделения), Конго (0,67 отделения) и Украина (0,39 отделения). В среднем в мире этот показатель составляет 11,18 отделения на 100 тысяч человек взрослого населения.
https://ria.ru/20240530/syurprizy-1949244885.html
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в мире, сан-марино, боливия, россия
В мире, Сан-Марино, Боливия, Россия
Назван топ стран по числу банков на душу населения
Боливия является мировым лидером по числу банков на душу населения, РФ - 42-я