Рейтинг@Mail.ru
Назван топ стран по числу банков на душу населения - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:30 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/banki-1949254156.html
Назван топ стран по числу банков на душу населения
Назван топ стран по числу банков на душу населения - РИА Новости, 30.05.2024
Назван топ стран по числу банков на душу населения
Больше всего банковских отделений на 100 тысяч человек взрослого населения насчитывается в микрогосударстве Сан-Марино, а также в Боливии, Россия занимает 42-е... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T03:30
2024-05-30T03:30
в мире
сан-марино
боливия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945254585_0:209:3116:1961_1920x0_80_0_0_bece305eae18435bf951c1a467b9f7a6.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Больше всего банковских отделений на 100 тысяч человек взрослого населения насчитывается в микрогосударстве Сан-Марино, а также в Боливии, Россия занимает 42-е место, подсчитало РИА Новости по открытым статданным. Для составления рейтинга использовалось количество банковских отделений и последние актуальные данные по численности взрослого населения в 170 странах мира. На первом месте по этому показателю расположилась небольшая страна с юга Европы - Сан-Марино. Там на 100 тысяч взрослого населения приходится целых 106 банковских отделений. Если не принимать в расчет это микрогосударство, первое место занимала бы Боливия - там 72,07 отделения. В пятерку лидеров также вошли Болгария (61,47 отделения), Монголия (61,29 отделения) и Люксембург (56,54 отделения). Россия заняла 42-е место (21,51 отделения). Наши ближайшие соседи в рейтинге - это Румыния (21,66 отделения) и Вануату (21,08 отделения). В самом низу списка оказались такие страны, как Демократическая Республика Конго (0,7 отделения), Конго (0,67 отделения) и Украина (0,39 отделения). В среднем в мире этот показатель составляет 11,18 отделения на 100 тысяч человек взрослого населения.
https://ria.ru/20240530/syurprizy-1949244885.html
https://ria.ru/20240524/palestina-1948037738.html
сан-марино
боливия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945254585_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0118dfef2d1081f0ae327522d4da89f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сан-марино, боливия, россия
В мире, Сан-Марино, Боливия, Россия
Назван топ стран по числу банков на душу населения

Боливия является мировым лидером по числу банков на душу населения, РФ - 42-я

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Больше всего банковских отделений на 100 тысяч человек взрослого населения насчитывается в микрогосударстве Сан-Марино, а также в Боливии, Россия занимает 42-е место, подсчитало РИА Новости по открытым статданным.
Для составления рейтинга использовалось количество банковских отделений и последние актуальные данные по численности взрослого населения в 170 странах мира.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Россиянам рассказали о сюрпризах, которые готовит Банк России в июне
03:18
На первом месте по этому показателю расположилась небольшая страна с юга Европы - Сан-Марино. Там на 100 тысяч взрослого населения приходится целых 106 банковских отделений. Если не принимать в расчет это микрогосударство, первое место занимала бы Боливия - там 72,07 отделения.
В пятерку лидеров также вошли Болгария (61,47 отделения), Монголия (61,29 отделения) и Люксембург (56,54 отделения). Россия заняла 42-е место (21,51 отделения). Наши ближайшие соседи в рейтинге - это Румыния (21,66 отделения) и Вануату (21,08 отделения).
В самом низу списка оказались такие страны, как Демократическая Республика Конго (0,7 отделения), Конго (0,67 отделения) и Украина (0,39 отделения). В среднем в мире этот показатель составляет 11,18 отделения на 100 тысяч человек взрослого населения.
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Всемирный банк предупредил о риске бюджетного коллапса в Палестине
24 мая, 06:20
 
В миреСан-МариноБоливияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала