https://ria.ru/20240530/ataka-1949491468.html

Под Белгородом ВСУ атаковали пассажирскую "Газель", есть погибший

Под Белгородом ВСУ атаковали пассажирскую "Газель", есть погибший - РИА Новости, 31.05.2024

Под Белгородом ВСУ атаковали пассажирскую "Газель", есть погибший

Украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирскую "Газель" в селе Зозули Белгородской области, погиб один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-30T19:00

2024-05-30T19:00

2024-05-31T01:26

происшествия

белгород

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

харьковская область

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БЕЛГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирскую "Газель" в селе Зозули Белгородской области, погиб один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали пассажирскую "Газель", которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Инцидент произошел в селе Зозули Борисовского района", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, в этот момент беспилотник нанес удар по людям. В результате один человек умер до прибытия медиков, еще четыре женщины и пять мужчин получили осколочные ранения различных частей тела. Всех их доставили в больницы.Гладков добавил, что после падения дрона и его детонации повреждения получила кровля частного жилого домовладения.Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность границы составляет около 18 километров.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В частности, ранее в четверг украинский дрон атаковал село Белянка в Шебекинском районе Белгородской области. При взрыве пострадал мужчина — у него множественные осколочные ссадины шейно-воротниковой зоны и левого уха. Бригада скорой оказала ему всю необходимую помощь на месте, от госпитализации он отказался.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240530/rakety-1949403043.html

https://ria.ru/20240530/marochko-1949261314.html

белгород

белгородская область

харьковская область

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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, харьковская область