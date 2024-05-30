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Под Белгородом ВСУ атаковали пассажирскую "Газель", есть погибший - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 30.05.2024 (обновлено: 01:26 31.05.2024)
https://ria.ru/20240530/ataka-1949491468.html
Под Белгородом ВСУ атаковали пассажирскую "Газель", есть погибший
Под Белгородом ВСУ атаковали пассажирскую "Газель", есть погибший - РИА Новости, 31.05.2024
Под Белгородом ВСУ атаковали пассажирскую "Газель", есть погибший
Украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирскую "Газель" в селе Зозули Белгородской области, погиб один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-30T19:00
2024-05-31T01:26
происшествия
белгород
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
харьковская область
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БЕЛГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирскую "Газель" в селе Зозули Белгородской области, погиб один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.&quot;ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали пассажирскую &quot;Газель&quot;, которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Инцидент произошел в селе Зозули Борисовского района&quot;, — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, в этот момент беспилотник нанес удар по людям. В результате один человек умер до прибытия медиков, еще четыре женщины и пять мужчин получили осколочные ранения различных частей тела. Всех их доставили в больницы.Гладков добавил, что после падения дрона и его детонации повреждения получила кровля частного жилого домовладения.Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность границы составляет около 18 километров.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В частности, ранее в четверг украинский дрон атаковал село Белянка в Шебекинском районе Белгородской области. При взрыве пострадал мужчина — у него множественные осколочные ссадины шейно-воротниковой зоны и левого уха. Бригада скорой оказала ему всю необходимую помощь на месте, от госпитализации он отказался.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240530/rakety-1949403043.html
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, харьковская область
Происшествия, Белгород, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Под Белгородом ВСУ атаковали пассажирскую "Газель", есть погибший

Под Белгородом ВСУ атаковали пассажирскую "газель", есть погибший, 9 ранены

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Фрагмент ракеты после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирскую "Газель" в селе Зозули Белгородской области, погиб один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«

"ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали пассажирскую "Газель", которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Инцидент произошел в селе Зозули Борисовского района", — написал он в Telegram-канале.

Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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Вчера, 15:33
По словам губернатора, водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, в этот момент беспилотник нанес удар по людям. В результате один человек умер до прибытия медиков, еще четыре женщины и пять мужчин получили осколочные ранения различных частей тела. Всех их доставили в больницы.
Гладков добавил, что после падения дрона и его детонации повреждения получила кровля частного жилого домовладения.
Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность границы составляет около 18 километров.
ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В частности, ранее в четверг украинский дрон атаковал село Белянка в Шебекинском районе Белгородской области. При взрыве пострадал мужчина — у него множественные осколочные ссадины шейно-воротниковой зоны и левого уха. Бригада скорой оказала ему всю необходимую помощь на месте, от госпитализации он отказался.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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