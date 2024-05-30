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Под Белгородом ВСУ атаковали пассажирскую "Газель", есть погибший
Под Белгородом ВСУ атаковали пассажирскую "Газель", есть погибший - РИА Новости, 31.05.2024
Под Белгородом ВСУ атаковали пассажирскую "Газель", есть погибший
Украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирскую "Газель" в селе Зозули Белгородской области, погиб один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-30T19:00
2024-05-30T19:00
2024-05-31T01:26
происшествия
белгород
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
харьковская область
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БЕЛГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирскую "Газель" в селе Зозули Белгородской области, погиб один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали пассажирскую "Газель", которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Инцидент произошел в селе Зозули Борисовского района", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, в этот момент беспилотник нанес удар по людям. В результате один человек умер до прибытия медиков, еще четыре женщины и пять мужчин получили осколочные ранения различных частей тела. Всех их доставили в больницы.Гладков добавил, что после падения дрона и его детонации повреждения получила кровля частного жилого домовладения.Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность границы составляет около 18 километров.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В частности, ранее в четверг украинский дрон атаковал село Белянка в Шебекинском районе Белгородской области. При взрыве пострадал мужчина — у него множественные осколочные ссадины шейно-воротниковой зоны и левого уха. Бригада скорой оказала ему всю необходимую помощь на месте, от госпитализации он отказался.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240530/rakety-1949403043.html
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Происшествия, Белгород, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Под Белгородом ВСУ атаковали пассажирскую "Газель", есть погибший
Под Белгородом ВСУ атаковали пассажирскую "газель", есть погибший, 9 ранены