Рейтинг@Mail.ru
В Белгородском селе при атаке беспилотника пострадал человек - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 30.05.2024 (обновлено: 16:39 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/ataka-1949425522.html
В Белгородском селе при атаке беспилотника пострадал человек
В Белгородском селе при атаке беспилотника пострадал человек - РИА Новости, 30.05.2024
В Белгородском селе при атаке беспилотника пострадал человек
Один человек пострадал при атаке украинского дрона на сельхозпредприятие в селе Белянка, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:22
2024-05-30T16:39
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:518:2719:2048_1920x0_80_0_0_6acc993661317fa11715b63f24f3572b.jpg
БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Один человек пострадал при атаке украинского дрона на сельхозпредприятие в селе Белянка, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ атаковали с помощью БПЛА территорию рядом с сельскохозяйственным предприятием. Инцидент произошел в селе Белянка Шебекинского городского округа. В результате взрыва один человек пострадал - у мужчины множественные осколочные ссадины шейно-воротниковой зоны и левого уха. Бригада скорой оказала ему всю необходимую помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался", - написал Гладков.По данным губернатора, в результате взрыва полностью сгорел экскаватор.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240528/putin-1948937616.html
https://ria.ru/20240530/obstrel-1949250771.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f28aa5b87b9a746a2f9ef24bf09708b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородском селе при атаке беспилотника пострадал человек

В Белгородском селе Белянка при атаке украинского беспилотника пострадал человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Один человек пострадал при атаке украинского дрона на сельхозпредприятие в селе Белянка, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"ВСУ атаковали с помощью БПЛА территорию рядом с сельскохозяйственным предприятием. Инцидент произошел в селе Белянка Шебекинского городского округа. В результате взрыва один человек пострадал - у мужчины множественные осколочные ссадины шейно-воротниковой зоны и левого уха. Бригада скорой оказала ему всю необходимую помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался", - написал Гладков.
Обстановка возле обрушившегося жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Путин рассказал, почему никто на Западе не говорит об обстрелах Белгорода
28 мая, 16:12
По данным губернатора, в результате взрыва полностью сгорел экскаватор.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
При обстреле белгородского села Дорогощь со стороны ВСУ повреждена ЛЭП
Вчера, 02:44
 
Белгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала