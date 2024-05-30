https://ria.ru/20240530/ataka-1949425522.html

В Белгородском селе при атаке беспилотника пострадал человек

В Белгородском селе при атаке беспилотника пострадал человек - РИА Новости, 30.05.2024

В Белгородском селе при атаке беспилотника пострадал человек

Один человек пострадал при атаке украинского дрона на сельхозпредприятие в селе Белянка, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:22

2024-05-30T16:22

2024-05-30T16:39

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Один человек пострадал при атаке украинского дрона на сельхозпредприятие в селе Белянка, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ атаковали с помощью БПЛА территорию рядом с сельскохозяйственным предприятием. Инцидент произошел в селе Белянка Шебекинского городского округа. В результате взрыва один человек пострадал - у мужчины множественные осколочные ссадины шейно-воротниковой зоны и левого уха. Бригада скорой оказала ему всю необходимую помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался", - написал Гладков.По данным губернатора, в результате взрыва полностью сгорел экскаватор.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240528/putin-1948937616.html

https://ria.ru/20240530/obstrel-1949250771.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия