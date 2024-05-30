https://ria.ru/20240530/armeniya-1949277678.html
Полиция Армении стянула силы к зданию правительства
Полиция Армении стянула силы к зданию правительства - РИА Новости, 30.05.2024
Полиция Армении стянула силы к зданию правительства
Полиция Армения стянула крупные силы к зданию правительства страны перед анонсированной акцией протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна,... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T09:41
2024-05-30T09:41
2024-05-30T11:14
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ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Полиция Армения стянула крупные силы к зданию правительства страны перед анонсированной акцией протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. В среду лидер протестов архиепископ Баграт Галстанян призвал сторонников въехать на своих машинах на площадь Республики перед зданием кабмина для участия в акции протеста во время заседания правительства. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
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ереван, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь, армения, в мире
Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Армения, В мире
Полиция Армении стянула силы к зданию правительства
Полиция Армении стянула силы к зданию правительства перед акцией протеста