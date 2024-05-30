https://ria.ru/20240530/armeniya-1949277678.html

Полиция Армении стянула силы к зданию правительства

Полиция Армении стянула силы к зданию правительства - РИА Новости, 30.05.2024

Полиция Армении стянула силы к зданию правительства

Полиция Армения стянула крупные силы к зданию правительства страны перед анонсированной акцией протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна,... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T09:41

2024-05-30T09:41

2024-05-30T11:14

ереван

азербайджан

никол пашинян

армянская апостольская церковь

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Полиция Армения стянула крупные силы к зданию правительства страны перед анонсированной акцией протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. В среду лидер протестов архиепископ Баграт Галстанян призвал сторонников въехать на своих машинах на площадь Республики перед зданием кабмина для участия в акции протеста во время заседания правительства. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

https://ria.ru/20240514/bortnikov-1945978313.html

ереван

азербайджан

армения

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ереван, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь, армения, в мире