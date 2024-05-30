https://ria.ru/20240530/amnistiya-1949290259.html

Белорусские депутаты приняли законопроект о проведении в стране амнистии

Белорусские депутаты приняли законопроект о проведении в стране амнистии - РИА Новости, 30.05.2024

Белорусские депутаты приняли законопроект о проведении в стране амнистии

Белорусские депутаты приняли на заседании в четверг законопроект об амнистии в связи с 80-летием освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, передает РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T10:33

2024-05-30T10:33

2024-05-30T10:34

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МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Белорусские депутаты приняли на заседании в четверг законопроект об амнистии в связи с 80-летием освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент РИА Новости.Документ должен быть еще одобрен верхней палатой парламента и подписан президентом.Согласно предварительным данным, предполагается применить амнистию в отношения 7850 осужденных. Основными условиями применения амнистии предусматриваются полное возмещение вреда и ущерба, причиненного преступлением, и положительная характеристика в период отбывания наказания.Закон планируется реализовать в течение полугода.

https://ria.ru/20240111/lukashenko-1920696095.html

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