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На Кубани ограничат время продажи алкоголя в "наливайках" - РИА Новости, 30.05.2024
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Краснодарский край
 
19:40 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/alkogol-1949501154.html
На Кубани ограничат время продажи алкоголя в "наливайках"
На Кубани ограничат время продажи алкоголя в "наливайках" - РИА Новости, 30.05.2024
На Кубани ограничат время продажи алкоголя в "наливайках"
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края планируют принять законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в объектах общепита, расположенных в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T19:40
2024-05-30T19:40
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КРАСНОДАР, 30 мая — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края планируют принять законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, с 8.00 до 23.00, онлайн-трансляция заседания велась на сайте парламента. С 1 апреля в РФ вступил в силу федеральный закон, который расширил полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками". Теперь регионы могут запрещать продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в псевдокафе, а также ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. В Госдуме рекомендовали регионам оперативно принять законы об ограничении времени работы мест розлива алкогольной продукции в преддверии летнего сезона. "Мы все сталкивались с деятельностью так называемых "наливаек", которые под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют розничную продажу алкогольной продукции в зонах жилой застройки, что провоцирует возникновение множественных конфликтных ситуаций между жителями дома и почитателями таких заведений… Законопроектом предлагается несколько направлений по усилению контроля. Они касаются установления режима продаж алкогольной продукции в многоквартирных домах и прилегающих к ним территорий - с 23 часов до 8 часов утра. Сейчас они вправе торговать алкоголем круглосуточно", - сказал возглавляющий профильный комитет парламента Сергея Орленко. Кроме того, по данным пресс-службы парламента, в случае внесения изменений объекты, где оказываются услуги общественного питания и продается алкоголь, будут вправе реализовывать его, только если площадь зала для обслуживания посетителей составляет не менее 50 квадратных метров. По итогам рассмотрения законопроекта депутаты приняли его в первом чтении. "Ночной шум, ругань, пьяные драки, асоциальное поведение посетителей подобных заведений вполне закономерно вызывают справедливые нарекания жильцов, которых в первую очередь возмущает дурной пример для собственных детей и подростков. Деятельность торговых организаций, которые в народе окрестили емким словом "наливайки", - это не только наша, кубанская проблема. С ней сталкиваются во всех субъектах. Принимаемый нами закон призван улучшить криминогенную ситуацию, защитить законные права граждан на спокойную жизнь и отдых, обеспечить поддержание общественного порядка в жилых микрорайонах", - подчеркнул председатель парламента Юрий Бурлачко.
https://ria.ru/20231113/gd-1909144972.html
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краснодарский край, россия, госдума рф, год семьи
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия, Госдума РФ, Год семьи

На Кубани ограничат время продажи алкоголя в "наливайках"

© РИА Новости / Рамиль СитдиковРазливное пиво
Разливное пиво - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КРАСНОДАР, 30 мая — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края планируют принять законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, с 8.00 до 23.00, онлайн-трансляция заседания велась на сайте парламента.
С 1 апреля в РФ вступил в силу федеральный закон, который расширил полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками". Теперь регионы могут запрещать продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в псевдокафе, а также ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. В Госдуме рекомендовали регионам оперативно принять законы об ограничении времени работы мест розлива алкогольной продукции в преддверии летнего сезона.
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
В Госдуму внесли проект о запрете продажи пива в "наливайках"
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«
"Мы все сталкивались с деятельностью так называемых "наливаек", которые под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют розничную продажу алкогольной продукции в зонах жилой застройки, что провоцирует возникновение множественных конфликтных ситуаций между жителями дома и почитателями таких заведений… Законопроектом предлагается несколько направлений по усилению контроля. Они касаются установления режима продаж алкогольной продукции в многоквартирных домах и прилегающих к ним территорий - с 23 часов до 8 часов утра. Сейчас они вправе торговать алкоголем круглосуточно", - сказал возглавляющий профильный комитет парламента Сергея Орленко.
Кроме того, по данным пресс-службы парламента, в случае внесения изменений объекты, где оказываются услуги общественного питания и продается алкоголь, будут вправе реализовывать его, только если площадь зала для обслуживания посетителей составляет не менее 50 квадратных метров.
По итогам рассмотрения законопроекта депутаты приняли его в первом чтении.
«
"Ночной шум, ругань, пьяные драки, асоциальное поведение посетителей подобных заведений вполне закономерно вызывают справедливые нарекания жильцов, которых в первую очередь возмущает дурной пример для собственных детей и подростков. Деятельность торговых организаций, которые в народе окрестили емким словом "наливайки", - это не только наша, кубанская проблема. С ней сталкиваются во всех субъектах. Принимаемый нами закон призван улучшить криминогенную ситуацию, защитить законные права граждан на спокойную жизнь и отдых, обеспечить поддержание общественного порядка в жилых микрорайонах", - подчеркнул председатель парламента Юрий Бурлачко.
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