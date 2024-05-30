https://ria.ru/20240530/alkogol-1949501154.html

На Кубани ограничат время продажи алкоголя в "наливайках"

На Кубани ограничат время продажи алкоголя в "наливайках" - РИА Новости, 30.05.2024

На Кубани ограничат время продажи алкоголя в "наливайках"

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края планируют принять законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в объектах общепита, расположенных в... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T19:40

2024-05-30T19:40

2024-05-30T19:40

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КРАСНОДАР, 30 мая — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края планируют принять законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, с 8.00 до 23.00, онлайн-трансляция заседания велась на сайте парламента. С 1 апреля в РФ вступил в силу федеральный закон, который расширил полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками". Теперь регионы могут запрещать продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в псевдокафе, а также ограничивать время продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. В Госдуме рекомендовали регионам оперативно принять законы об ограничении времени работы мест розлива алкогольной продукции в преддверии летнего сезона. "Мы все сталкивались с деятельностью так называемых "наливаек", которые под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют розничную продажу алкогольной продукции в зонах жилой застройки, что провоцирует возникновение множественных конфликтных ситуаций между жителями дома и почитателями таких заведений… Законопроектом предлагается несколько направлений по усилению контроля. Они касаются установления режима продаж алкогольной продукции в многоквартирных домах и прилегающих к ним территорий - с 23 часов до 8 часов утра. Сейчас они вправе торговать алкоголем круглосуточно", - сказал возглавляющий профильный комитет парламента Сергея Орленко. Кроме того, по данным пресс-службы парламента, в случае внесения изменений объекты, где оказываются услуги общественного питания и продается алкоголь, будут вправе реализовывать его, только если площадь зала для обслуживания посетителей составляет не менее 50 квадратных метров. По итогам рассмотрения законопроекта депутаты приняли его в первом чтении. "Ночной шум, ругань, пьяные драки, асоциальное поведение посетителей подобных заведений вполне закономерно вызывают справедливые нарекания жильцов, которых в первую очередь возмущает дурной пример для собственных детей и подростков. Деятельность торговых организаций, которые в народе окрестили емким словом "наливайки", - это не только наша, кубанская проблема. С ней сталкиваются во всех субъектах. Принимаемый нами закон призван улучшить криминогенную ситуацию, защитить законные права граждан на спокойную жизнь и отдых, обеспечить поддержание общественного порядка в жилых микрорайонах", - подчеркнул председатель парламента Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20231113/gd-1909144972.html

https://ria.ru/20240206/nalivayki-1925602693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

краснодарский край, россия, госдума рф, год семьи