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Умер актер из "Тайн следствия" Роман Клементьев - РИА Новости, 30.05.2024
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Культура
 
16:27 30.05.2024 (обновлено: 16:33 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/akter-1949427783.html
Умер актер из "Тайн следствия" Роман Клементьев
Умер актер из "Тайн следствия" Роман Клементьев - РИА Новости, 30.05.2024
Умер актер из "Тайн следствия" Роман Клементьев
Российский актер кино и сериалов Роман Клементьев умер в возрасте 59 лет. Информация об этом появилась на портале "Кино-театр.ру". РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:27
2024-05-30T16:33
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский актер кино и сериалов Роман Клементьев умер в возрасте 59 лет. Информация об этом появилась на портале "Кино-театр.ру".Причина смерти артиста не названа.Клементьев родился 2 апреля 1965 года. В 1987 году окончил отделение театрального искусства в Государственной литовской консерватории. Начал сниматься в кино в конце 2000-х. Сыграл в таких известных сериалах, как "След" и "Тайны следствия".
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общество, россия
Культура, Общество, Россия
Умер актер из "Тайн следствия" Роман Клементьев

Умер актер из сериалов "След" и "Тайны следствия" Роман Клементьев

© Кинокомпания Бумеранг, Star Media по заказу ВГТРК (2018)Кадр из сериала "Тайны госпожи Кирсановой"
Кадр из сериала Тайны госпожи Кирсановой
© Кинокомпания Бумеранг, Star Media по заказу ВГТРК (2018)
Кадр из сериала "Тайны госпожи Кирсановой"
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский актер кино и сериалов Роман Клементьев умер в возрасте 59 лет. Информация об этом появилась на портале "Кино-театр.ру".
Причина смерти артиста не названа.
Клементьев родился 2 апреля 1965 года. В 1987 году окончил отделение театрального искусства в Государственной литовской консерватории. Начал сниматься в кино в конце 2000-х. Сыграл в таких известных сериалах, как "След" и "Тайны следствия".
 
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