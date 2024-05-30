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Умер актер из "Тайн следствия" Роман Клементьев

Умер актер из "Тайн следствия" Роман Клементьев - РИА Новости, 30.05.2024

Умер актер из "Тайн следствия" Роман Клементьев

Российский актер кино и сериалов Роман Клементьев умер в возрасте 59 лет. Информация об этом появилась на портале "Кино-театр.ру". РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:27

2024-05-30T16:27

2024-05-30T16:33

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российский актер кино и сериалов Роман Клементьев умер в возрасте 59 лет. Информация об этом появилась на портале "Кино-театр.ру".Причина смерти артиста не названа.Клементьев родился 2 апреля 1965 года. В 1987 году окончил отделение театрального искусства в Государственной литовской консерватории. Начал сниматься в кино в конце 2000-х. Сыграл в таких известных сериалах, как "След" и "Тайны следствия".

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