https://ria.ru/20240530/aksenov-1949299586.html
Аксенов посоветовал украинским диверсантам заранее писать завещание
Аксенов посоветовал украинским диверсантам заранее писать завещание - РИА Новости, 30.05.2024
Аксенов посоветовал украинским диверсантам заранее писать завещание
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал диверсантам, которых украинские спецслужбы засылают на полуостров, заранее писать завещание. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:08
2024-05-30T11:08
2024-05-30T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал диверсантам, которых украинские спецслужбы засылают на полуостров, заранее писать завещание. В четверг ЦОС ФСБ РФ сообщил, что силовики предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах в Крыму, готовившихся пятью местными жителями, завербованными военной разведкой Украины, один из них подорвался при извлечении взрывчатки из тайника. "Противнику ничего здесь не светит… Противнику советую сюда засылать только тех, с кем уже попрощались, обменялись всеми бумагами, завещание написали и могут ехать", - сказал Аксенов в видеокомментарии в своем Telegram-канале. По его словам, Крым монолитен в части поддержки президента, вооруженных сил и правоохранительной системы.
https://ria.ru/20240530/krym-1949285143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, Украина, Сергей Аксенов (политик), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Аксенов посоветовал украинским диверсантам заранее писать завещание
Аксенов посоветовал диверсантам, засылаемым в Крым, заранее писать завещание