https://ria.ru/20240530/aksenov-1949299586.html

Аксенов посоветовал украинским диверсантам заранее писать завещание

Аксенов посоветовал украинским диверсантам заранее писать завещание - РИА Новости, 30.05.2024

Аксенов посоветовал украинским диверсантам заранее писать завещание

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал диверсантам, которых украинские спецслужбы засылают на полуостров, заранее писать завещание. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:08

2024-05-30T11:08

2024-05-30T11:08

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украина

сергей аксенов (политик)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал диверсантам, которых украинские спецслужбы засылают на полуостров, заранее писать завещание. В четверг ЦОС ФСБ РФ сообщил, что силовики предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах в Крыму, готовившихся пятью местными жителями, завербованными военной разведкой Украины, один из них подорвался при извлечении взрывчатки из тайника. "Противнику ничего здесь не светит… Противнику советую сюда засылать только тех, с кем уже попрощались, обменялись всеми бумагами, завещание написали и могут ехать", - сказал Аксенов в видеокомментарии в своем Telegram-канале. По его словам, Крым монолитен в части поддержки президента, вооруженных сил и правоохранительной системы.

https://ria.ru/20240530/krym-1949285143.html

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Дарья Буймова

россия, украина, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире