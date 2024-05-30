https://ria.ru/20240530/akenov-1949278062.html

Министр ЖКХ Крыма ушел в отставку

Министр ЖКХ Крыма ушел в отставку - РИА Новости, 30.05.2024

Министр ЖКХ Крыма ушел в отставку

Министр ЖКХ Крыма Сергей Донец ушел в отставку, его место займет глава ресурсоснабжающей компании "Вода крыма" Максим Новик, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T09:46

2024-05-30T09:46

2024-05-30T10:23

жкх

сергей аксенов (политик)

республика крым

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Министр ЖКХ Крыма Сергей Донец ушел в отставку, его место займет глава ресурсоснабжающей компании "Вода крыма" Максим Новик, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram – канале."Провел встречу с министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергеем Олеговичем Донцом. По итогам Сергей Олегович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Решение принято в рамках плановой ротации кадров", – написал Аксенов в своем Telegram – канале.Пост министра ЖКХ республики займет Максим Новик, который руководил ГУП РК "Вода Крыма", сообщил глава Крыма.Донец возглавлял министерство ЖКХ с 2021 года, до этого два года работал заместителем министра.

https://ria.ru/20240530/komarova-1949276359.html

республика крым

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жкх, сергей аксенов (политик), республика крым, политика