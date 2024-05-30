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Министр ЖКХ Крыма ушел в отставку - РИА Новости, 30.05.2024
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09:46 30.05.2024 (обновлено: 10:23 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/akenov-1949278062.html
Министр ЖКХ Крыма ушел в отставку
Министр ЖКХ Крыма ушел в отставку - РИА Новости, 30.05.2024
Министр ЖКХ Крыма ушел в отставку
Министр ЖКХ Крыма Сергей Донец ушел в отставку, его место займет глава ресурсоснабжающей компании "Вода крыма" Максим Новик, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T09:46
2024-05-30T10:23
жкх
сергей аксенов (политик)
республика крым
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Министр ЖКХ Крыма Сергей Донец ушел в отставку, его место займет глава ресурсоснабжающей компании "Вода крыма" Максим Новик, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram – канале."Провел встречу с министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергеем Олеговичем Донцом. По итогам Сергей Олегович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Решение принято в рамках плановой ротации кадров", – написал Аксенов в своем Telegram – канале.Пост министра ЖКХ республики займет Максим Новик, который руководил ГУП РК "Вода Крыма", сообщил глава Крыма.Донец возглавлял министерство ЖКХ с 2021 года, до этого два года работал заместителем министра.
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жкх, сергей аксенов (политик), республика крым, политика
ЖКХ, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Политика
Министр ЖКХ Крыма ушел в отставку

Аксенок: Донец ушел в отставку, пост министра ЖКХ Крыма займет Новик

© Фото : Аксёнов Z 82/TelegramМинистр ЖКХ Крыма Сергей Донец
Министр ЖКХ Крыма Сергей Донец - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : Аксёнов Z 82/Telegram
Министр ЖКХ Крыма Сергей Донец. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Министр ЖКХ Крыма Сергей Донец ушел в отставку, его место займет глава ресурсоснабжающей компании "Вода крыма" Максим Новик, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram – канале.
«
"Провел встречу с министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергеем Олеговичем Донцом. По итогам Сергей Олегович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Решение принято в рамках плановой ротации кадров", – написал Аксенов в своем Telegram – канале.
Пост министра ЖКХ республики займет Максим Новик, который руководил ГУП РК "Вода Крыма", сообщил глава Крыма.
Донец возглавлял министерство ЖКХ с 2021 года, до этого два года работал заместителем министра.
Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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ЖКХСергей Аксенов (политик)Республика КрымПолитика
 
 
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