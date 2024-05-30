https://ria.ru/20240530/abramchenko-1949473717.html

Абрамченко сообщила, что обсудит с ЕР свое выдвижение в Госдуму

Абрамченко сообщила, что обсудит с ЕР свое выдвижение в Госдуму - РИА Новости, 30.05.2024

Абрамченко сообщила, что обсудит с ЕР свое выдвижение в Госдуму

Бывший вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила РИА Новости, что после церемонии награждения госнаградами в Кремле отправится в офис "Единой России", чтобы... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:02

2024-05-30T18:02

2024-05-30T18:14

политика

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бывший вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила РИА Новости, что после церемонии награждения госнаградами в Кремле отправится в офис "Единой России", чтобы обсудить выдвижение в на праймериз для участия в довыборах в Госдуму.Ранее партия "Единая Россия" выдвинула бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко и бывшего министра спорта Олега Матыцина на праймериз для участия в довыборах в Государственную Думу. В это время Абрамченко и Матыцин были на церемонии награждения госнаградами в Кремле с участием президента РФ Владимира Путина."Мне сегодня нужно успеть в партию, и, соответственно, все решения состоятся на площадке партии", - сказала Абрамченко РИА Новости.Бывший министр спорта РФ Олег Матыцин заявил РИА Новости, что в его планах "продолжать оправдывать доверие президента, работать в его команде на благо развития страны и спорта".

https://ria.ru/20240530/nagrazhdenie-1949423114.html

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политика, единая россия, госдума рф