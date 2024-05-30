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Абрамченко сообщила, что обсудит с ЕР свое выдвижение в Госдуму - РИА Новости, 30.05.2024
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18:02 30.05.2024 (обновлено: 18:14 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/abramchenko-1949473717.html
Абрамченко сообщила, что обсудит с ЕР свое выдвижение в Госдуму
Абрамченко сообщила, что обсудит с ЕР свое выдвижение в Госдуму - РИА Новости, 30.05.2024
Абрамченко сообщила, что обсудит с ЕР свое выдвижение в Госдуму
Бывший вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила РИА Новости, что после церемонии награждения госнаградами в Кремле отправится в офис "Единой России", чтобы... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:02
2024-05-30T18:14
политика
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бывший вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила РИА Новости, что после церемонии награждения госнаградами в Кремле отправится в офис "Единой России", чтобы обсудить выдвижение в на праймериз для участия в довыборах в Госдуму.Ранее партия "Единая Россия" выдвинула бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко и бывшего министра спорта Олега Матыцина на праймериз для участия в довыборах в Государственную Думу. В это время Абрамченко и Матыцин были на церемонии награждения госнаградами в Кремле с участием президента РФ Владимира Путина."Мне сегодня нужно успеть в партию, и, соответственно, все решения состоятся на площадке партии", - сказала Абрамченко РИА Новости.Бывший министр спорта РФ Олег Матыцин заявил РИА Новости, что в его планах "продолжать оправдывать доверие президента, работать в его команде на благо развития страны и спорта".
https://ria.ru/20240530/nagrazhdenie-1949423114.html
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политика, единая россия, госдума рф
Политика, Единая Россия, Госдума РФ
Абрамченко сообщила, что обсудит с ЕР свое выдвижение в Госдуму

Абрамченко заявила, что отправляется в ЕР для обсуждения своего выдвижения в ГД

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВиктория Абрамченко
Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Виктория Абрамченко . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Бывший вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила РИА Новости, что после церемонии награждения госнаградами в Кремле отправится в офис "Единой России", чтобы обсудить выдвижение в на праймериз для участия в довыборах в Госдуму.
Ранее партия "Единая Россия" выдвинула бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко и бывшего министра спорта Олега Матыцина на праймериз для участия в довыборах в Государственную Думу. В это время Абрамченко и Матыцин были на церемонии награждения госнаградами в Кремле с участием президента РФ Владимира Путина.
"Мне сегодня нужно успеть в партию, и, соответственно, все решения состоятся на площадке партии", - сказала Абрамченко РИА Новости.
Бывший министр спорта РФ Олег Матыцин заявил РИА Новости, что в его планах "продолжать оправдывать доверие президента, работать в его команде на благо развития страны и спорта".
Президент РФ Владимир Путин и бывшая вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, награжденная орденом Почета, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Путин наградил Викторию Абрамченко орденом Почета
Вчера, 16:17
 
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