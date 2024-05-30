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В Астрахани из горящего сарая спасли 48 кроликов
В Астрахани из горящего сарая спасли 48 кроликов - РИА Новости, 30.05.2024
В Астрахани из горящего сарая спасли 48 кроликов
Спасатели МЧС России вынесли из горящего в Астрахани сарая 48 кроликов, все животные спасены, пострадавших нет. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T01:46
2024-05-30T01:46
2024-05-30T02:02
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Спасатели МЧС России вынесли из горящего в Астрахани сарая 48 кроликов, все животные спасены, пострадавших нет. О возгорании, которое произошло в результате короткого замыкания электросети, сообщил хозяин постройки."В Астрахани огнеборцы МЧС России спасли на пожаре 48 кроликов. Огонь охватил два дома и хозпостройку на 155 квадратных метрах. Хозяин сразу сообщил пожарным о животных... Спасены все, никто не пострадал", — сказано в публикации в Telegram-канале МЧС. В ведомстве уточнили, что спасатели вытаскивали животных из пожара, укладывая их в ящики.
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происшествия, россия, астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Россия, Астрахань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Астрахани из горящего сарая спасли 48 кроликов
Спасатели МЧС вынесли из горящего сарая в Астрахани 48 кроликов