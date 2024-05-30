https://ria.ru/20240530/48_krolikov-1949248811.html

В Астрахани из горящего сарая спасли 48 кроликов

В Астрахани из горящего сарая спасли 48 кроликов - РИА Новости, 30.05.2024

В Астрахани из горящего сарая спасли 48 кроликов

Спасатели МЧС России вынесли из горящего в Астрахани сарая 48 кроликов, все животные спасены, пострадавших нет. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T01:46

2024-05-30T01:46

2024-05-30T02:02

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происшествия

россия

астрахань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Спасатели МЧС России вынесли из горящего в Астрахани сарая 48 кроликов, все животные спасены, пострадавших нет. О возгорании, которое произошло в результате короткого замыкания электросети, сообщил хозяин постройки."В Астрахани огнеборцы МЧС России спасли на пожаре 48 кроликов. Огонь охватил два дома и хозпостройку на 155 квадратных метрах. Хозяин сразу сообщил пожарным о животных... Спасены все, никто не пострадал", — сказано в публикации в Telegram-канале МЧС. В ведомстве уточнили, что спасатели вытаскивали животных из пожара, укладывая их в ящики.

https://ria.ru/20240112/koty-1921003278.html

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происшествия, россия, астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)