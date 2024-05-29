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В Белгородской области женщина пострадала при обстреле ВСУ
В Белгородской области женщина пострадала при обстреле ВСУ - РИА Новости, 29.05.2024
В Белгородской области женщина пострадала при обстреле ВСУ
Жительница хутора Стадников в Шебекинском округе была ранена при минометном обстреле со стороны Украины, в момент обстрела она находилась в доме, сообщил... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T18:02
2024-05-29T18:02
2024-05-29T18:56
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
украина
шебекино
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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Жительница хутора Стадников в Шебекинском округе была ранена при минометном обстреле со стороны Украины, в момент обстрела она находилась в доме, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа подверглись атакам со стороны ВСУ. В хуторе Стадников в результате миномётного обстрела пострадала мирная жительница - у женщины осколочное ранение височной области. В момент обстрела она находилась в доме. Попутным транспортом пострадавшая доставлена в Большетроицкую районную больницу. После оказания медицинской помощи бригадой скорой будет переведена в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что в результате обстрела повреждено одно частное домовладение. Также, по словам главы области, два дрона-камикадзе ВСУ атаковали город Шебекино. "В результате падения первого дрона с последующей детонацией произошло возгорание сухой травы. Очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Еще один дрон совершил падение на дорогу - осколками посечена дверь коммерческого объекта", - добавил Гладков.В селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника самолетного типа различные повреждения выявлены в четырех домовладениях.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240529/dobrovoltsy-1949184228.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, украина, шебекино
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Украина, Шебекино
В Белгородской области женщина пострадала при обстреле ВСУ
В Белгородской области женщина пострадала при обстреле ВСУ хутора Стадников