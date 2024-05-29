https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1949208063.html
"Все они исчезли". На Западе раскрыли главный миф Зеленского об СВО
"Все они исчезли". На Западе раскрыли главный миф Зеленского об СВО - РИА Новости, 29.05.2024
"Все они исчезли". На Западе раскрыли главный миф Зеленского об СВО
Владимир Зеленский не говорит, куда исчезли сотни тысяч украинских военных в результате вооруженного конфликта, заявил ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:07
2024-05-29T19:07
2024-05-29T19:07
в мире
россия
украина
владимир зеленский
чей боуз
мария захарова
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский не говорит, куда исчезли сотни тысяч украинских военных в результате вооруженного конфликта, заявил ирландский журналист Чей Боуз."Зеленскому нужно, чтобы все больше и больше людей умирали за его диктатуру и любящий "свободу" Евросоюз. Старые, молодые, женщины, кто угодно. Если в конфликте погибло всего 31 000 человек, то куда делись сотни тысяч (украинских военных. — Прим. ред.)? Кто-то лжет. Снова", — написал он в социальной сети X.Ранее глава киевского режима утверждал, что потери ВСУ с февраля 2022 года составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный предстатель МИД России Мария Захарова, комментируя его высказывание, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь.В апреле бывший министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Российская армия развеяла миф о превосходстве натовских вооружений, добавил он.
https://ria.ru/20240529/frantsiya-1949195997.html
https://ria.ru/20240529/vsu-1949174174.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_1077c2b62121feb04f4445ad410b9320.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир зеленский, чей боуз, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
"Все они исчезли". На Западе раскрыли главный миф Зеленского об СВО
Журналист Боуз: Зеленский не говорит, куда исчезли сотни тысяч военных ВСУ