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Володин заявил о государственном преступлении Зеленского - РИА Новости, 29.05.2024
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08:06 29.05.2024 (обновлено: 09:39 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1949047943.html
Володин заявил о государственном преступлении Зеленского
Володин заявил о государственном преступлении Зеленского - РИА Новости, 29.05.2024
Володин заявил о государственном преступлении Зеленского
Владимир Зеленский, оставшись у власти после истечения срока полномочий, совершил государственное преступление, договоры с ним не будут иметь юридической силы,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T08:06
2024-05-29T09:39
в мире
владимир зеленский
вячеслав володин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский, оставшись у власти после истечения срока полномочий, совершил государственное преступление, договоры с ним не будут иметь юридической силы, заявил в среду председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Это противоречит конституции Украины и является захватом власти. Конституция Украины гласит, что продление полномочий президента кроме как через выборы невозможно. Все иное - государственное преступление. Именно его совершил Зеленский", - сообщил Володин.Он отметил, что "главы иностранных государств сегодня находятся в сложном положении": встречаться с Зеленским они смогут, "но международные соглашения и договоры с ним юридической силы иметь не будут, потому что он утратил свои полномочия".По словам Володина, в настоящий момент Зеленский "вне закона", так как срок его полномочий завершился, и сейчас на Украине кризис власти."В соответствии с нормами Конституции Украины исполнение обязанностей президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового президента должно возлагаться на председателя Верховной Рады. Но её спикер Стефанчук вчера отказался от исполнения новых обязанностей, объясняя это тем, что бывший президент Зеленский должен их исполнять "непрерывно" и дальше", - добавил спикер ГД.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы в 2024 году на Украине отменили, сославшись на военное положение. Во вторник президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. Однако сам спикер украинского парламента Руслан Стефанчук от исполнения новых обязанностей отказался, заявив, что Зеленский останется до завершения военного положения.
https://ria.ru/20240529/fiasko-1949043628.html
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в мире, владимир зеленский, вячеслав володин, россия
В мире, Владимир Зеленский, Вячеслав Володин, Россия
Володин заявил о государственном преступлении Зеленского

Володин: Зеленский совершил государственное преступление, оставшись у власти

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский, оставшись у власти после истечения срока полномочий, совершил государственное преступление, договоры с ним не будут иметь юридической силы, заявил в среду председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Это противоречит конституции Украины и является захватом власти. Конституция Украины гласит, что продление полномочий президента кроме как через выборы невозможно. Все иное - государственное преступление. Именно его совершил Зеленский", - сообщил Володин.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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07:11
Он отметил, что "главы иностранных государств сегодня находятся в сложном положении": встречаться с Зеленским они смогут, "но международные соглашения и договоры с ним юридической силы иметь не будут, потому что он утратил свои полномочия".
По словам Володина, в настоящий момент Зеленский "вне закона", так как срок его полномочий завершился, и сейчас на Украине кризис власти.
"В соответствии с нормами Конституции Украины исполнение обязанностей президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового президента должно возлагаться на председателя Верховной Рады. Но её спикер Стефанчук вчера отказался от исполнения новых обязанностей, объясняя это тем, что бывший президент Зеленский должен их исполнять "непрерывно" и дальше", - добавил спикер ГД.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы в 2024 году на Украине отменили, сославшись на военное положение. Во вторник президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. Однако сам спикер украинского парламента Руслан Стефанчук от исполнения новых обязанностей отказался, заявив, что Зеленский останется до завершения военного положения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Зеленский — все: законная власть на Украине перешла спикеру Рады
08:00
 
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