https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1949047943.html

Володин заявил о государственном преступлении Зеленского

Володин заявил о государственном преступлении Зеленского - РИА Новости, 29.05.2024

Володин заявил о государственном преступлении Зеленского

Владимир Зеленский, оставшись у власти после истечения срока полномочий, совершил государственное преступление, договоры с ним не будут иметь юридической силы,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T08:06

2024-05-29T08:06

2024-05-29T09:39

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский, оставшись у власти после истечения срока полномочий, совершил государственное преступление, договоры с ним не будут иметь юридической силы, заявил в среду председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Это противоречит конституции Украины и является захватом власти. Конституция Украины гласит, что продление полномочий президента кроме как через выборы невозможно. Все иное - государственное преступление. Именно его совершил Зеленский", - сообщил Володин.Он отметил, что "главы иностранных государств сегодня находятся в сложном положении": встречаться с Зеленским они смогут, "но международные соглашения и договоры с ним юридической силы иметь не будут, потому что он утратил свои полномочия".По словам Володина, в настоящий момент Зеленский "вне закона", так как срок его полномочий завершился, и сейчас на Украине кризис власти."В соответствии с нормами Конституции Украины исполнение обязанностей президента Украины на период до избрания и вступления на пост нового президента должно возлагаться на председателя Верховной Рады. Но её спикер Стефанчук вчера отказался от исполнения новых обязанностей, объясняя это тем, что бывший президент Зеленский должен их исполнять "непрерывно" и дальше", - добавил спикер ГД.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы в 2024 году на Украине отменили, сославшись на военное положение. Во вторник президент России Владимир Путин отметил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. Однако сам спикер украинского парламента Руслан Стефанчук от исполнения новых обязанностей отказался, заявив, что Зеленский останется до завершения военного положения.

https://ria.ru/20240529/fiasko-1949043628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир зеленский, вячеслав володин, россия