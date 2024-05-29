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Ульянов проанализировал реакцию Зеленского по конференции в Швейцарии - РИА Новости, 29.05.2024
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00:18 29.05.2024 (обновлено: 02:14 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/zelenskiy-1949026675.html
Ульянов проанализировал реакцию Зеленского по конференции в Швейцарии
Ульянов проанализировал реакцию Зеленского по конференции в Швейцарии - РИА Новости, 29.05.2024
Ульянов проанализировал реакцию Зеленского по конференции в Швейцарии
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал недовольство Владимира Зеленского тем, что президент США... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T00:18
2024-05-29T02:14
украина
россия
москва
михаил ульянов (дипломат)
владимир зеленский
джо байден
в мире
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал недовольство Владимира Зеленского тем, что президент США Джо Байден не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, заявив, что Киев диктует Западу, как поступать.Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку в то же время должен посетить в Калифорнии акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию. Зеленский в очередной раз публично признался, что очень хотел бы видеть президента США Джо Байдена на конференции по Украине в Швейцарии.По словам Ульянова, Зеленский недоволен решением Байдена "не участвовать в так называемом саммите по Украине в Швейцарии".&quot;Киев диктует Западу, что и когда делать. Запад это терпит. Политические соображения преобладают&quot;, — написал дипломат в Telegram-канале.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240528/urok-1949000117.html
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украина, россия, москва, михаил ульянов (дипломат), владимир зеленский, джо байден, в мире
Украина, Россия, Москва, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Зеленский, Джо Байден, В мире
Ульянов проанализировал реакцию Зеленского по конференции в Швейцарии

Ульянов о реакции Зеленского по конференции по Украине: Запад терпит указы Киева

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал недовольство Владимира Зеленского тем, что президент США Джо Байден не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, заявив, что Киев диктует Западу, как поступать.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку в то же время должен посетить в Калифорнии акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию. Зеленский в очередной раз публично признался, что очень хотел бы видеть президента США Джо Байдена на конференции по Украине в Швейцарии.
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По словам Ульянова, Зеленский недоволен решением Байдена "не участвовать в так называемом саммите по Украине в Швейцарии".
«

"Киев диктует Западу, что и когда делать. Запад это терпит. Политические соображения преобладают", — написал дипломат в Telegram-канале.

Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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УкраинаРоссияМоскваМихаил Ульянов (дипломат)Владимир ЗеленскийДжо БайденВ мире
 
 
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