https://ria.ru/20240529/zavod-1949224557.html
В США открывают завод по производству компонентов артснарядов для Украины
В США открывают завод по производству компонентов артснарядов для Украины - РИА Новости, 29.05.2024
В США открывают завод по производству компонентов артснарядов для Украины
Министр армии США Кристин Уормут открывает в среду завод в штате Техас, где будут производиться компоненты артиллерийских снарядов для Украины, сообщил... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T20:47
2024-05-29T20:47
2024-05-29T20:47
в мире
сша
техас
украина
джон кирби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135041/08/1350410867_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f1d66cddf63facd28595c0a30f1ffcb2.jpg
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Министр армии США Кристин Уормут открывает в среду завод в штате Техас, где будут производиться компоненты артиллерийских снарядов для Украины, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Сегодня министр армии находится в Меските, Техас, на открытии нового завода, который существенно увеличит возможности нашей страны производить элементы, используемые при сборке артиллерийских боеприпасов", - сказал он на брифинге для СМИ. Кирби повторил, что США планируют к концу следующего года довести выпуск 155-миллиметровых снарядов до 100 тысяч единиц в месяц против 14 тысяч до начала конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240425/voennye-1942373998.html
сша
техас
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135041/08/1350410867_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_eb512b8b964bdf1566608e694efdf3e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, техас, украина, джон кирби
В мире, США, Техас, Украина, Джон Кирби
В США открывают завод по производству компонентов артснарядов для Украины
Кирби: в Техасе открывают завод по производству компонентов артснарядов для ВСУ