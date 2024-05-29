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В США открывают завод по производству компонентов артснарядов для Украины - РИА Новости, 29.05.2024
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20:47 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/zavod-1949224557.html
В США открывают завод по производству компонентов артснарядов для Украины
В США открывают завод по производству компонентов артснарядов для Украины - РИА Новости, 29.05.2024
В США открывают завод по производству компонентов артснарядов для Украины
Министр армии США Кристин Уормут открывает в среду завод в штате Техас, где будут производиться компоненты артиллерийских снарядов для Украины, сообщил... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T20:47
2024-05-29T20:47
в мире
сша
техас
украина
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Министр армии США Кристин Уормут открывает в среду завод в штате Техас, где будут производиться компоненты артиллерийских снарядов для Украины, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Сегодня министр армии находится в Меските, Техас, на открытии нового завода, который существенно увеличит возможности нашей страны производить элементы, используемые при сборке артиллерийских боеприпасов", - сказал он на брифинге для СМИ. Кирби повторил, что США планируют к концу следующего года довести выпуск 155-миллиметровых снарядов до 100 тысяч единиц в месяц против 14 тысяч до начала конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240425/voennye-1942373998.html
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в мире, сша, техас, украина, джон кирби
В мире, США, Техас, Украина, Джон Кирби
В США открывают завод по производству компонентов артснарядов для Украины

Кирби: в Техасе открывают завод по производству компонентов артснарядов для ВСУ

© Fotolia / Brandon SeidelДаллас, штат Техас
Даллас, штат Техас - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Fotolia / Brandon Seidel
Даллас, штат Техас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Министр армии США Кристин Уормут открывает в среду завод в штате Техас, где будут производиться компоненты артиллерийских снарядов для Украины, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«
"Сегодня министр армии находится в Меските, Техас, на открытии нового завода, который существенно увеличит возможности нашей страны производить элементы, используемые при сборке артиллерийских боеприпасов", - сказал он на брифинге для СМИ.
Кирби повторил, что США планируют к концу следующего года довести выпуск 155-миллиметровых снарядов до 100 тысяч единиц в месяц против 14 тысяч до начала конфликта на Украине.
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