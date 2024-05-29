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В США открывают завод по производству компонентов артснарядов для Украины

В США открывают завод по производству компонентов артснарядов для Украины - РИА Новости, 29.05.2024

В США открывают завод по производству компонентов артснарядов для Украины

Министр армии США Кристин Уормут открывает в среду завод в штате Техас, где будут производиться компоненты артиллерийских снарядов для Украины, сообщил... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T20:47

2024-05-29T20:47

2024-05-29T20:47

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ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Министр армии США Кристин Уормут открывает в среду завод в штате Техас, где будут производиться компоненты артиллерийских снарядов для Украины, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Сегодня министр армии находится в Меските, Техас, на открытии нового завода, который существенно увеличит возможности нашей страны производить элементы, используемые при сборке артиллерийских боеприпасов", - сказал он на брифинге для СМИ. Кирби повторил, что США планируют к концу следующего года довести выпуск 155-миллиметровых снарядов до 100 тысяч единиц в месяц против 14 тысяч до начала конфликта на Украине.

https://ria.ru/20240425/voennye-1942373998.html

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в мире, сша, техас, украина, джон кирби