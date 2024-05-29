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СМИ: заброшенные в Южную Корею воздушные шары КНДР содержали мусор - РИА Новости, 29.05.2024
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05:29 29.05.2024 (обновлено: 10:55 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/yuzhnaya_koreya-1949038841.html
СМИ: заброшенные в Южную Корею воздушные шары КНДР содержали мусор
СМИ: заброшенные в Южную Корею воздушные шары КНДР содержали мусор - РИА Новости, 29.05.2024
СМИ: заброшенные в Южную Корею воздушные шары КНДР содержали мусор
Военные Южной Кореи обнаружили более 90 воздушных шаров, предположительно отправленных Северной Кореей через межкорейскую границу, но все обнаруженные до сих... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T05:29
2024-05-29T10:55
в мире
южная корея
пхеньян
корейский полуостров
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СЕУЛ, 29 мая – РИА Новости. Военные Южной Кореи обнаружили более 90 воздушных шаров, предположительно отправленных Северной Кореей через межкорейскую границу, но все обнаруженные до сих пор шары содержали мусор и другие отходы, передает агентство Рёнхап со ссылкой на военные источники. Ранее южнокорейское Объединенное командование начальников штабов сообщило, что поздно вечером во вторник в пограничных с КНДР районах Южной Кореи нашли, предположительно, заброшенные Северной Кореей воздушные шары, вероятно, с пропагандистскими листовками. Северная Корея в воскресенье заявила о намерении разбросать "горы макулатуры и грязи" в приграничных районах в ответ на распространение антипхеньянских листовок. По данным источника агентства Рёнхап, по состоянию на утро среды было обнаружено около 90 воздушных шаров. Некоторые из них упали на землю, в то время как остальные все еще летают. Но на обнаруженных до сих пор шарах вместо ожидавшихся листовок были мусор и другие отходы. Военные и полиция все еще продолжают сбор упавших воздушных шаров. В своем сообщении, направленном жителям соответствующих районов в виде оповещения системы гражданской обороны, ОКНШ попросил граждан воздержаться от выхода на улицу и при обнаружении неопознанных предметов не приближаться к ним, а сообщать в ближайшую военную часть или в полицию. Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий, в том числе отправки агитационных материалов, была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля 2018 года в приграничном пункте Пханмунджом. Отправка листовок в КНДР южнокорейскими активистами не раз вызывала напряжение в межкорейских отношениях, а летом 2020 года привела к прекращению почти всех контактов между двумя странами, после того как Пхеньян заявил, что у него "закончилось терпение". Парламент Южной Кореи после этого принял поправки к закону о развитии межкорейских отношений, которые вводят запрет на отправку пропагандистских листовок и других объектов в Северную Корею. С момента вступления поправок в силу в марте 2021 года распространителям антисеверокорейских материалов грозило до трех лет тюрьмы или штраф в размере до 30 миллионов вон (примерно 23,7 тысячи долларов). Это, однако, не остановило активистов, которые продолжали усилия по отправке листовок. В сентябре 2023 года конституционный суд Южной Кореи отменил запрет, заявив, что поправки к закону чрезмерно ограничивали свободу выражения мнений. Впоследствии северокорейское агентство ЦТАК в своем комментарии заявило, что отправка антипхеньянских листовок из Южной Кореи в КНДР является проявлением "психологической войны", предшествующей военным действиям, и может привести к возникновению на Корейском полуострове реального конфликта, подобного тем, что идут на Ближнем Востоке или в Европе. В ноябре министерство обороны КНДР заявило, что более "не считает себя связанным" межкорейским соглашением в военной области от 19 сентября 2018 года и немедленно восстанавливает все военные меры, которые ранее были приостановлены. В частности, КНДР отказывается от соблюдения мер, нацеленных на предотвращение военных столкновений на земле, в море и воздухе, а также разместит на передовой в районе военно-демаркационной линии "более мощные вооруженные силы и новейшую военную технику". Заявление Пхеньяна последовало за решением Южной Кореи приостановить действие отдельных положений военного соглашения, касающихся ограничений на полеты разведывательной авиации в пограничных районах, в ответ на запуск Северной Кореей военного разведывательного спутника.
https://ria.ru/20240429/kndr-1942986147.html
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в мире, южная корея, пхеньян, корейский полуостров
В мире, Южная Корея, Пхеньян, Корейский полуостров
СМИ: заброшенные в Южную Корею воздушные шары КНДР содержали мусор

Yonhap: КНДР отправила в Южную Корею воздушные шары с мусором и другими отходами

© AP Photo / South Korea Presidential OfficeМешки с мусором на воздушных шарах, предположительно отправленные Северной Кореей, в Сеуле. 29 мая 2024
Мешки с мусором на воздушных шарах, предположительно отправленные Северной Кореей, в Сеуле. 29 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / South Korea Presidential Office
Мешки с мусором на воздушных шарах, предположительно отправленные Северной Кореей, в Сеуле. 29 мая 2024
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СЕУЛ, 29 мая – РИА Новости. Военные Южной Кореи обнаружили более 90 воздушных шаров, предположительно отправленных Северной Кореей через межкорейскую границу, но все обнаруженные до сих пор шары содержали мусор и другие отходы, передает агентство Рёнхап со ссылкой на военные источники.
Ранее южнокорейское Объединенное командование начальников штабов сообщило, что поздно вечером во вторник в пограничных с КНДР районах Южной Кореи нашли, предположительно, заброшенные Северной Кореей воздушные шары, вероятно, с пропагандистскими листовками.
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Северная Корея в воскресенье заявила о намерении разбросать "горы макулатуры и грязи" в приграничных районах в ответ на распространение антипхеньянских листовок.
По данным источника агентства Рёнхап, по состоянию на утро среды было обнаружено около 90 воздушных шаров. Некоторые из них упали на землю, в то время как остальные все еще летают. Но на обнаруженных до сих пор шарах вместо ожидавшихся листовок были мусор и другие отходы. Военные и полиция все еще продолжают сбор упавших воздушных шаров.
В своем сообщении, направленном жителям соответствующих районов в виде оповещения системы гражданской обороны, ОКНШ попросил граждан воздержаться от выхода на улицу и при обнаружении неопознанных предметов не приближаться к ним, а сообщать в ближайшую военную часть или в полицию.
Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий, в том числе отправки агитационных материалов, была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля 2018 года в приграничном пункте Пханмунджом. Отправка листовок в КНДР южнокорейскими активистами не раз вызывала напряжение в межкорейских отношениях, а летом 2020 года привела к прекращению почти всех контактов между двумя странами, после того как Пхеньян заявил, что у него "закончилось терпение".
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Парламент Южной Кореи после этого принял поправки к закону о развитии межкорейских отношений, которые вводят запрет на отправку пропагандистских листовок и других объектов в Северную Корею. С момента вступления поправок в силу в марте 2021 года распространителям антисеверокорейских материалов грозило до трех лет тюрьмы или штраф в размере до 30 миллионов вон (примерно 23,7 тысячи долларов). Это, однако, не остановило активистов, которые продолжали усилия по отправке листовок.
В сентябре 2023 года конституционный суд Южной Кореи отменил запрет, заявив, что поправки к закону чрезмерно ограничивали свободу выражения мнений. Впоследствии северокорейское агентство ЦТАК в своем комментарии заявило, что отправка антипхеньянских листовок из Южной Кореи в КНДР является проявлением "психологической войны", предшествующей военным действиям, и может привести к возникновению на Корейском полуострове реального конфликта, подобного тем, что идут на Ближнем Востоке или в Европе.
В ноябре министерство обороны КНДР заявило, что более "не считает себя связанным" межкорейским соглашением в военной области от 19 сентября 2018 года и немедленно восстанавливает все военные меры, которые ранее были приостановлены. В частности, КНДР отказывается от соблюдения мер, нацеленных на предотвращение военных столкновений на земле, в море и воздухе, а также разместит на передовой в районе военно-демаркационной линии "более мощные вооруженные силы и новейшую военную технику". Заявление Пхеньяна последовало за решением Южной Кореи приостановить действие отдельных положений военного соглашения, касающихся ограничений на полеты разведывательной авиации в пограничных районах, в ответ на запуск Северной Кореей военного разведывательного спутника.
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