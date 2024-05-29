https://ria.ru/20240529/vzryv-1949231338.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 29.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T21:41
2024-05-29T21:41
2024-05-29T21:41
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове был слышен взрыв, предположительно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога звучит более трех часов. Ранее в среду "Общественное" сообщало о серии взрывов в Харькове.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв