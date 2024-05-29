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Депутат Чаплин: снижение страховых взносов поможет развитию МСП

Депутат Чаплин: снижение страховых взносов поможет развитию МСП - РИА Новости, 29.05.2024

Депутат Чаплин: снижение страховых взносов поможет развитию МСП

Снижение страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) не только снизит финансовую нагрузку на них, но и поможет их развитию, что... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:34

2024-05-29T16:34

2024-05-29T16:34

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единая россия

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Снижение страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) не только снизит финансовую нагрузку на них, но и поможет их развитию, что будет способствовать росту экономики в целом, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"). Минфин РФ предложил понизить с 15% до 7,6% тариф страховых взносов по выплатам в пользу физлиц свыше МРОТ для средних и малых обрабатывающих производственных компаний. Исключение предлагается сделать для производства напитков, табачных изделий, нефтепродуктов, металлургического производства и ряда других отраслей. Снижение страховых взносов для малого и среднего бизнеса имеет ряд явных плюсов, сказал Чаплин. Во-первых, по его словам, это позволит уменьшить финансовую нагрузку на предпринимателей, особенно в условиях экономического давления и нестабильности. "Более низкие страховые взносы означают больший доступ к финансовым ресурсам, что может помочь бизнесу выжить, развиваться и создавать новые рабочие места", - подчеркнул депутат. Во-вторых, это будет стимулировать инвестиции и предпринимательскую активность. "Более низкие затраты на оплату страховых взносов могут побудить предприятия расширять свою деятельность, вкладывать в новые проекты. Это в свою очередь будет способствовать росту экономики и повышению конкурентоспособности", - уверен член бюджетного комитета. В-третьих, снижение страховых взносов позволит улучшить условия труда для субъектов МСП, особенно в секторах обработки, полагает он. "Более низкие расходы на оплату страхования могут освободить средства для экономического развития, обновления оборудования и повышения квалификации работников. Это, в свою очередь, может привести к повышению производительности труда и улучшению качества продукции и услуг", - заметил Чаплин. Также, по его мнению, снижение взносов может способствовать развитию предпринимательской среды и привлечению новых игроков на рынок. "Более низкие страховые тарифы могут стать привлекательным фактором для новых предпринимателей, которые рассматривают возможность запуска своего бизнеса. Это может способствовать повышению конкуренции, инноваций и разнообразия предложений на рынке", - сказал он. "Это мера, которая может сыграть важную роль в развитии малого и среднего бизнеса и способствовать процветанию экономики", - резюмировал парламентарий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, никита чаплин, госдума рф, единая россия, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса