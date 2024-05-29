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Депутат Чаплин: снижение страховых взносов поможет развитию МСП
Депутат Чаплин: снижение страховых взносов поможет развитию МСП - РИА Новости, 29.05.2024
Депутат Чаплин: снижение страховых взносов поможет развитию МСП
Снижение страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) не только снизит финансовую нагрузку на них, но и поможет их развитию, что... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:34
2024-05-29T16:34
2024-05-29T16:34
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никита чаплин
госдума рф
единая россия
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Снижение страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) не только снизит финансовую нагрузку на них, но и поможет их развитию, что будет способствовать росту экономики в целом, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"). Минфин РФ предложил понизить с 15% до 7,6% тариф страховых взносов по выплатам в пользу физлиц свыше МРОТ для средних и малых обрабатывающих производственных компаний. Исключение предлагается сделать для производства напитков, табачных изделий, нефтепродуктов, металлургического производства и ряда других отраслей. Снижение страховых взносов для малого и среднего бизнеса имеет ряд явных плюсов, сказал Чаплин. Во-первых, по его словам, это позволит уменьшить финансовую нагрузку на предпринимателей, особенно в условиях экономического давления и нестабильности. "Более низкие страховые взносы означают больший доступ к финансовым ресурсам, что может помочь бизнесу выжить, развиваться и создавать новые рабочие места", - подчеркнул депутат. Во-вторых, это будет стимулировать инвестиции и предпринимательскую активность. "Более низкие затраты на оплату страховых взносов могут побудить предприятия расширять свою деятельность, вкладывать в новые проекты. Это в свою очередь будет способствовать росту экономики и повышению конкурентоспособности", - уверен член бюджетного комитета. В-третьих, снижение страховых взносов позволит улучшить условия труда для субъектов МСП, особенно в секторах обработки, полагает он. "Более низкие расходы на оплату страхования могут освободить средства для экономического развития, обновления оборудования и повышения квалификации работников. Это, в свою очередь, может привести к повышению производительности труда и улучшению качества продукции и услуг", - заметил Чаплин. Также, по его мнению, снижение взносов может способствовать развитию предпринимательской среды и привлечению новых игроков на рынок. "Более низкие страховые тарифы могут стать привлекательным фактором для новых предпринимателей, которые рассматривают возможность запуска своего бизнеса. Это может способствовать повышению конкуренции, инноваций и разнообразия предложений на рынке", - сказал он. "Это мера, которая может сыграть важную роль в развитии малого и среднего бизнеса и способствовать процветанию экономики", - резюмировал парламентарий.
https://ria.ru/20231004/podderzhka-1894581580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, никита чаплин, госдума рф, единая россия, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Экономика, Россия, Никита Чаплин, Госдума РФ, Единая Россия, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Снижение страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) не только снизит финансовую нагрузку на них, но и поможет их развитию, что будет способствовать росту экономики в целом, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия").
Минфин РФ
предложил понизить с 15% до 7,6% тариф страховых взносов по выплатам в пользу физлиц свыше МРОТ для средних и малых обрабатывающих производственных компаний. Исключение предлагается сделать для производства напитков, табачных изделий, нефтепродуктов, металлургического производства и ряда других отраслей.
Снижение страховых взносов для малого и среднего бизнеса имеет ряд явных плюсов, сказал Чаплин. Во-первых, по его словам, это позволит уменьшить финансовую нагрузку на предпринимателей, особенно в условиях экономического давления и нестабильности. "Более низкие страховые взносы означают больший доступ к финансовым ресурсам, что может помочь бизнесу выжить, развиваться и создавать новые рабочие места", - подчеркнул депутат.
Во-вторых, это будет стимулировать инвестиции и предпринимательскую активность. "Более низкие затраты на оплату страховых взносов могут побудить предприятия расширять свою деятельность, вкладывать в новые проекты. Это в свою очередь будет способствовать росту экономики и повышению конкурентоспособности", - уверен член бюджетного комитета.
В-третьих, снижение страховых взносов позволит улучшить условия труда для субъектов МСП, особенно в секторах обработки, полагает он. "Более низкие расходы на оплату страхования могут освободить средства для экономического развития, обновления оборудования и повышения квалификации работников. Это, в свою очередь, может привести к повышению производительности труда и улучшению качества продукции и услуг", - заметил Чаплин.
Также, по его мнению, снижение взносов может способствовать развитию предпринимательской среды и привлечению новых игроков на рынок. "Более низкие страховые тарифы могут стать привлекательным фактором для новых предпринимателей, которые рассматривают возможность запуска своего бизнеса. Это может способствовать повышению конкуренции, инноваций и разнообразия предложений на рынке", - сказал он.
"Это мера, которая может сыграть важную роль в развитии малого и среднего бизнеса и способствовать процветанию экономики", - резюмировал парламентарий.