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Демешин увеличил выплаты контрактникам до 350 тысяч рублей

Демешин увеличил выплаты контрактникам до 350 тысяч рублей - РИА Новости, 29.05.2024

Демешин увеличил выплаты контрактникам до 350 тысяч рублей

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин увеличил региональные выплаты военнослужащим по контракту до 350 тысяч рублей,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T10:33

2024-05-29T10:33

2024-05-29T10:33

хабаровский край

хабаровский край

дмитрий демешин

социальные выплаты

сво

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ХАБАРОВСК, 29 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин увеличил региональные выплаты военнослужащим по контракту до 350 тысяч рублей, сообщает правительство региона. С декабря 2022 года поступающим на военную службу по контракту в регионе стали выплачивать единовременно по 250 тысяч рублей. "Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин подписал постановление об увеличении единовременной региональной выплаты при заключении контракта с Вооруженными силами РФ до 350 тысяч рублей", - говорится в сообщении краевого правительства. Также такие граждане получат единовременную выплату в 195 тысяч рублей, установленную президентом страны Владимиром Путиным. В общей сложности размер единовременной выплаты в регионе составляет 545 тысяч рублей. В зоне специальной военной операции России на Украине контрактники получают ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей, уточняют местные власти. По данным начальника городского пункта отбора на службу по контракту Александра Наумова, помимо достойного денежного довольствия военнослужащие получают различные социальные гарантии, льготы, статус ветерана боевых действий, возможность взять военную ипотеку. "Решение об увеличении региональной выплаты своевременно, необходимо поощрять граждан, которые решили встать на защиту нашей Родины", - констатировал он. Согласно российскому законодательству, военнослужащий по контракту получает страхование жизни и здоровья до 12,5 миллиона рублей. За ним будет сохранено рабочее место на период прохождения службы. Ему может быть оказана помощь в решении кредитных и долговых обязательств. Пожизненно будут предоставлены льготы в 50% за оплату ЖКХ и 100% транспортного налога. Первым Хабаровский край ввел региональные выплаты семьям погибших и раненных в ходе СВО – от 300 до 500 тысяч рублей. Добровольцы батальона "Генерал Корф" и "Максим Пассар", сформированных в регионе, получают единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, семьи мобилизованных включили в льготную категорию граждан, получающих социальную выплату на газификацию дома. Сумму индексировали до 150 тысяч рублей (ранее было 100 тысяч рублей). По мерам господдержки в крае был сделан упор на детей участников СВО - бесплатное питание, выплаты студентам, освобождение от платы за детсады и единовременные выплаты по 150 тысяч рублей мобилизованным бойцам.

https://ria.ru/20240528/khabarovsk-1948823553.html

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хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

хабаровский край, дмитрий демешин, социальные выплаты, сво