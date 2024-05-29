https://ria.ru/20240529/vtsiom-1949147143.html

Опрос показал отношение россиян к расширению календаря прививок

Опрос показал отношение россиян к расширению календаря прививок - РИА Новости, 29.05.2024

Опрос показал отношение россиян к расширению календаря прививок

Большинство родителей в РФ согласны с тем, что прививки защищают детей от опасных инфекций, и выступают за расширение национального календаря профилактических... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:17

2024-05-29T15:17

2024-05-29T15:17

общество

россия

вциом

спутник (нижний тагил)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Большинство родителей в РФ согласны с тем, что прививки защищают детей от опасных инфекций, и выступают за расширение национального календаря профилактических прививок, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Больше половины опрошенных (69%) сообщили, что имеют общее представление о вакцинации детей или знают только про отдельные прививки, каждый пятый (21%) хорошо разбирается в теме, 8% плохо разбираются, 1% совсем не разбираются, 1% затруднились с ответом. О национальном календаре профилактических прививок хорошо знают 36% опрошенных, 46% что-то слышали, но без подробностей, 16% впервые об этом услышали, 2% затруднились с ответом. Половина россиян (56%) согласны с тем, что профилактические прививки защищают здоровье детей от опасных инфекций и их осложнений, 36% - скорее согласны, 4% - скорее не согласны, 2% - полностью не согласны, 2% затруднились с ответом. Каждый второй россиянин (54%) выступает за самые необходимые прививки - от отдельных заболеваний, 43% - за все прививки, 2% - против вакцинации детей, 1% затруднились с ответом. У 44% опрошенных родителей в настоящее время у детей есть все прививки согласно национальному календарю в соответствии с возрастом, 33% сообщили, что скорее все, 9% полагают, что не все, еще 9% уверены, что не все. Не вакцинируют своих детей из-за медотвода 1% опрошенных, 2% не вакцинируют своих детей, так как против прививок. Кроме того, у родителей поинтересовались, прививали ли они своих детей дополнительно от инфекционных заболеваний, не включенных в национальный календарь. Положительно ответили 16%, прививали и планируют привить еще 9%, не прививали, но планировали 11%, не прививали, но планируют в будущем 15%, не прививали и не задумывались об этом 43%, затруднились с ответом 6%. Отказавшиеся от дополнительной вакцинации детей пояснили такое решение тем, что не успели по возрасту (21%), 19% получили медотвод от врача, для 18% стоимость вакцины оказалась слишком высокой, 17% не нашли вакцину, у 14% "пропала необходимость", 11% просто передумали, а еще 2% забыли. Затруднились с ответом 13%, другую причину назвал 1% опрошенных. Треть опрошенных родителей считают, что национальный календарь однозначно надо расширять (31%), 32% - тоже скорее согласны с этим, 16% полагают, что не надо, 3% - категорически против. Больше половины опрошенных, у кого есть дети, поддерживающие расширение национального календаря, предложили включить в него менингит (65%), клещевой энцефалит (58%). Кроме того, респонденты назвали вирус папилломы человека (44%), гепатит А (31%), ветряную оспу (22%), ротавирусную инфекцию (21%). Всероссийский интернет-опрос на базе вероятностной панели "ВЦИОМ-Онлайн" был проведен 3-7 мая 2024 года среди 1665 опрошенных. Целевой аудиторией опроса были мужчины и женщины в возрасте от 18 лет, имеющие несовершеннолетних детей, а также ожидающие рождения первого ребенка. По данным центра, участники вероятностной панели рекрутируются в ходе ежедневного всероссийского телефонного (CATI) опроса "Спутник", который проводится по случайной выборке мобильных номеров из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

https://ria.ru/20240424/privivki-1941985391.html

https://ria.ru/20231107/gripp-1907845552.html

https://ria.ru/20231227/vaktsina-1918376309.html

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общество, россия, вциом, спутник (нижний тагил)