https://ria.ru/20240529/vstrecha-1949170274.html
Путин в режиме видеоконференции проведет встречу с многодетными семьями
Путин в режиме видеоконференции проведет встречу с многодетными семьями - РИА Новости, 29.05.2024
Путин в режиме видеоконференции проведет встречу с многодетными семьями
Президент России Владимир Путин 30 мая в режиме видеоконференции проведет встречу с многодетными семьями из разных регионов страны, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:39
2024-05-29T16:39
2024-05-29T17:04
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 мая в режиме видеоконференции проведет встречу с многодетными семьями из разных регионов страны, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин 30 мая в режиме видеоконференции проведет встречу с многодетными семьями из разных регионов страны. На связь с президентом выйдут семьи, в которых родители награждены орденом "Родительская слава" или мамы удостоены звания "Мать-героиня", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240529/putin-1949173046.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин в режиме видеоконференции проведет встречу с многодетными семьями
Путин 30 мая в режиме видеоконференции проведет встречу с многодетными семьями