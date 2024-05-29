https://ria.ru/20240529/vstrecha-1949170274.html

Путин в режиме видеоконференции проведет встречу с многодетными семьями

Путин в режиме видеоконференции проведет встречу с многодетными семьями - РИА Новости, 29.05.2024

Путин в режиме видеоконференции проведет встречу с многодетными семьями

Президент России Владимир Путин 30 мая в режиме видеоконференции проведет встречу с многодетными семьями из разных регионов страны, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:39

2024-05-29T16:39

2024-05-29T17:04

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 мая в режиме видеоконференции проведет встречу с многодетными семьями из разных регионов страны, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин 30 мая в режиме видеоконференции проведет встречу с многодетными семьями из разных регионов страны. На связь с президентом выйдут семьи, в которых родители награждены орденом "Родительская слава" или мамы удостоены звания "Мать-героиня", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240529/putin-1949173046.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, общество, россия