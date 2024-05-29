https://ria.ru/20240529/vozdushnaya_trevoga-1949028840.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.05.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черкасской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T00:49

2024-05-29T00:49

2024-05-29T00:49

специальная военная операция на украине

в мире

черкасская область

киевская область

кировоградская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черкасской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Киевской области звучит с 00.34 мск. В Черкасской области тревога звучит с 00.05 мск. Сигнал тревоги также продолжает звучать в Кировоградской области с 22.20 мск 28 мая. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231231/belaya_tserkov-1919197542.html

черкасская область

киевская область

кировоградская область

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в мире, черкасская область, киевская область, кировоградская область, вооруженные силы рф